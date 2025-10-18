Octubre Rosa: Cabildo se ilumina de rosa y Salta tendrá caminata de concientización

Con motivo de conmemorarse el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, la Municipalidad iluminará de color rosa la fachada del Cabildo Histórico de la ciudad, este sábado 18 a las 19 horas.

La Agencia Cultura Activa acompaña e invita a la comunidad a una caminata de concientización y acompañamiento a pacientes en tratamiento, organizada por CeDIT Salta (Centro de Diagnóstico, Investigación y Tratamiento Oncológico).

La actividad se llevará adelante el domingo a las 9:30 horas. El lugar de concentración será en la calle Santiago del Estero 1415 y finalizará en la Glorieta de plaza 9 de Julio. Se invita a las personas a concurrir con una prenda rosa y sumarse a la causa.

El objetivo es concientizar a la comunidad sobre la importancia de la detección temprana, prevención y apoyo a quienes transitan la enfermedad.