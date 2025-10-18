Octubre Rosa: Cabildo se ilumina de rosa y Salta tendrá caminata de concientización

El Anexo del Mercado San Miguel, ubicado en Pasaje Miramar 433, permanecerá cerrado este domingo 19 de octubre con motivo del Día de la Madre.
En el marco del Octubre Rosa, el Cabildo Histórico de Salta será iluminado de color rosa este sábado 18 a las 19 horas, con motivo del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama.Sociedad18/10/2025
Con motivo de conmemorarse el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, la Municipalidad iluminará de color rosa la fachada del Cabildo Histórico de la ciudad, este sábado 18 a las 19 horas.
La Agencia Cultura Activa acompaña e invita a la comunidad a una caminata de concientización y acompañamiento a pacientes en tratamiento, organizada por CeDIT Salta (Centro de Diagnóstico, Investigación y Tratamiento Oncológico).
La actividad se llevará adelante el domingo a las 9:30 horas. El lugar de concentración será en la calle Santiago del Estero 1415 y finalizará en la Glorieta de plaza 9 de Julio. Se invita a las personas a concurrir con una prenda rosa y sumarse a la causa.
El objetivo es concientizar a la comunidad sobre la importancia de la detección temprana, prevención y apoyo a quienes transitan la enfermedad.
Salta presenta Guía para el Abordaje de Masculinidades y prevención de la violenciaSociedad18/10/2025
La herramienta, resultado de tres años de trabajo, busca orientar a profesionales e instituciones en la reflexión sobre las masculinidades hegemónicas para impulsar prácticas transformadoras.
Día de la Madre: Horarios especiales de visita en las cárceles y alcaidías de SaltaSociedad18/10/2025
Con motivo del Día de la Madre, el Servicio Penitenciario de Salta dispuso horarios especiales de visita en las unidades carcelarias y alcaidías. La medida busca fortalecer los vínculos familiares de la población penal en una fecha significativa.
“El pueblo salió a defender sus derechos”: el análisis sobre el 17 de Octubre
El historiador salteño, Nicolás Gana, señaló que la jornada de 1945 fue clave para el surgimiento del peronismo y el protagonismo político de los trabajadores.
“Hoy van por los docentes”: la dura advertencia de la Dra. Julia Toyos
La especialista en derecho previsional cuestionó la falta de conocimiento de los legisladores sobre la realidad de las zonas de frontera y alertó sobre una avanzada contra los derechos laborales y previsionales.
Juventud Antoniana se presenta esta noche ante Gimnasia de Chivilcoy por los octavos de final del Federal ADeportes17/10/2025
El “Santo” salteño afrontará esta noche desde las 22 hs un partido clave por los octavos de final del reducido del Torneo Federal A, cuando reciba en el estadio Martearena a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.
Gimnasia y Tiro se juega todo frente a Estudiantes de Río Cuarto por los cuartos de final de la Primera NacionalDeportes18/10/2025
Este sábado a las 22:00 horas, Gimnasia y Tiro enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Gigante del Norte por el partido de ida de los cuartos de final del reducido de la Primera Nacional. El árbitro será Bryan Ferreyra.
Un informe reciente de una organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión, reveló que 4.000 libros fueron prohibidos en 87 distritos escolares de EEUU, entre ellos "Cien años de soledad" de Gabriel García Márquez.
El candidato a senador nacional de Fuerza Patria se hizo presente en la sede del PJ salteño y apuntó contra aquellos que, “en el nombre de Perón, Evita y Güemes, fueron a Buenos Aires a hacer las peores tropelías”.