Un informe reciente de una organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión, reveló que 4.000 libros fueron prohibidos en 87 distritos escolares de EEUU, entre ellos "Cien años de soledad" de Gabriel García Márquez.
El príncipe de York renunció a sus títulos y honores en medio del escándalo por sus vínculos con Jeffrey Epstein
La decisión fue tomada en acuerdo con su hermano, el rey Carlos III. La renuncia se produjo una semana antes de que los reyes visiten al Papa en el Vaticano.El Mundo17/10/2025
El príncipe Andrés de York, el tercer hijo de la fallecida reina Elizabeth de Inglaterra, renunció este viernes a todos sus títulos reales y los cargos honoríficos en un intento por separar a la corona británica de su complicada situación personal en el escándalo por las actividades del empresario estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de pedofilia.
De acuerdo a un comunicado del Palacio de Buckingham, la decisión fue tomada en acuerdo con el rey Carlos III, mientras era cada vez más fuerte el rumor de que le quitarían todos los honores al príncipe y duque de York.
El anuncio se produjo este viernes en un complejo contexto para Andrés, a tan solo semanas de la aparición de un nuevo libro que insiste en sus vínculos ultra cercanos con Epstein, quien murió en un cárcel estadounidense acusado de pedofilia, y la próxima presentación de las memorias de Virginia Giuffre una mujer que lo había acusado por abuso sexual y se mató en abril pasado.
🇻🇦 The King and Queen will undertake a State Visit to the Holy See from 22nd to 23rd October 2025.— The Royal Family (@RoyalFamily) October 17, 2025
Andrés afirmó que rechazaba "todas las acusaciones" en su contra, tras haber sido vinculado en forma reiterada con una vida sexual dispersa e incluso acusado de abuso sexual de menores de edad.
Además, el propio Andrés, indicó en un comunicado que tras analizar la situación con su "familia más cercana y lejana, hemos concluido que las continuas acusaciones sobre mi distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real".
"He decidido, como siempre he hecho, anteponer mi deber con mi familia y mi país. Me mantengo firme en mi decisión de hace cinco años de dar un paso atrás en la vida pública. Con el acuerdo de Su Majestad, creemos que debo ir más allá. No utilizaré mi título ni los honores que se me han concedido. Como he dicho previamente, niego categóricamente las acusaciones contra mí", explicó el príncipe.
La renuncia indeclinable del príncipe Andrés, tal como décadas atrás hizo su tío Eduardo el heredero al trono para casarse con la aristócrata americana Wallys Simpson, se produjo justo una semana antes de que su hermano y su cuñada, Carlos y Camila, visiten el Vaticano.
Clarín
“Gracias por su apoyo firme”: María Corina Machado agradeció a Milei las felicitaciones por el Nobel de la PazEl Mundo17/10/2025
“La libertad es el propósito más noble por el que vale la pena luchar”, aseguró la líder de la oposición en Venezuela y ganadora del galardón.
El grupo terrorista palestino comunicó que parte de los cadáveres está sepultada en túneles destruidos y bajo escombros, y acusa al gobierno de Netanyahu de impedir el acceso a maquinaria para recuperarlos.
El ataque, ocurrido en Pomezia, dañó también el vehículo de su hija y la fachada de su casa; las autoridades investigan un posible vínculo con métodos mafiosos.
Entre esas compañías está Raytheon, que fabrica los misiles de largo alcance Tomahawk. El mandatario volverá a pedir este viernes a Trump que permita a Kiev disponer de ellos para resistir la invasión rusa.
El gobierno interino de Perú desplegará militares y podrá restringir derechos civiles mientras intenta contener los disturbios protagonizados por jóvenes contra el Congreso y el nuevo gobierno de José Jerí.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El Interventor de Aguas Blancas consideró que “el asesinato del comisario Cordeyro” cambia las reglas del juego en la frontera. “La familia policial que está retirada entiende que al gobernador le tiraron un muerto”, aseguró.
Balearon la camioneta de UrtubeySalta16/10/2025
Ocurrió este jueves 16. El candidato a Senador de Fuerza Patria presentó la denuncia formal en la que se detalla que “sufrió un impacto de bala hacia la ventana trasera izquierda del vehículo”.