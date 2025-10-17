El príncipe de York renunció a sus títulos y honores en medio del escándalo por sus vínculos con Jeffrey Epstein

El príncipe Andrés de York, el tercer hijo de la fallecida reina Elizabeth de Inglaterra, renunció este viernes a todos sus títulos reales y los cargos honoríficos en un intento por separar a la corona británica de su complicada situación personal en el escándalo por las actividades del empresario estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de pedofilia.

De acuerdo a un comunicado del Palacio de Buckingham, la decisión fue tomada en acuerdo con el rey Carlos III, mientras era cada vez más fuerte el rumor de que le quitarían todos los honores al príncipe y duque de York.

El anuncio se produjo este viernes en un complejo contexto para Andrés, a tan solo semanas de la aparición de un nuevo libro que insiste en sus vínculos ultra cercanos con Epstein, quien murió en un cárcel estadounidense acusado de pedofilia, y la próxima presentación de las memorias de Virginia Giuffre una mujer que lo había acusado por abuso sexual y se mató en abril pasado.

🇻🇦 The King and Queen will undertake a State Visit to the Holy See from 22nd to 23rd October 2025. — The Royal Family (@RoyalFamily) October 17, 2025

Andrés afirmó que rechazaba "todas las acusaciones" en su contra, tras haber sido vinculado en forma reiterada con una vida sexual dispersa e incluso acusado de abuso sexual de menores de edad.

Además, el propio Andrés, indicó en un comunicado que tras analizar la situación con su "familia más cercana y lejana, hemos concluido que las continuas acusaciones sobre mi distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real".

"He decidido, como siempre he hecho, anteponer mi deber con mi familia y mi país. Me mantengo firme en mi decisión de hace cinco años de dar un paso atrás en la vida pública. Con el acuerdo de Su Majestad, creemos que debo ir más allá. No utilizaré mi título ni los honores que se me han concedido. Como he dicho previamente, niego categóricamente las acusaciones contra mí", explicó el príncipe.

La renuncia indeclinable del príncipe Andrés, tal como décadas atrás hizo su tío Eduardo el heredero al trono para casarse con la aristócrata americana Wallys Simpson, se produjo justo una semana antes de que su hermano y su cuñada, Carlos y Camila, visiten el Vaticano.

Clarín