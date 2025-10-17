El grupo terrorista palestino comunicó que parte de los cadáveres está sepultada en túneles destruidos y bajo escombros, y acusa al gobierno de Netanyahu de impedir el acceso a maquinaria para recuperarlos.
Una bomba destruyó el auto de un reconocido periodista italiano
El ataque, ocurrido en Pomezia, dañó también el vehículo de su hija y la fachada de su casa; las autoridades investigan un posible vínculo con métodos mafiosos.El Mundo17/10/2025
Una bomba destruyó el coche de Sigfrido Ranucci, un reconocido periodista italiano y conductor del programa de investigación Report en la cadena pública RAI, según informó el propio programa por medio de su cuenta en la red social X.
La explosión ocurrió en la madrugada del viernes en Pomezia, localidad ubicada a unos 20 kilómetros al sur de Roma. Las autoridades locales informaron que el hecho no dejó víctimas fatales, aunque el ataque también dañó el vehículo de su hija y la fachada de su casa.
“La potencia de la explosión fue tal que habría podido matar a alguien si hubiera pasado al lado en ese momento”, señaló Report. El perfil del ciclo en la plataforma compartió un video donde se observa el vehículo destruido y otro con daños visibles en el auto.
Rannuci no se quedó de brazos cruzados aseguró que irá a denunciar el episodio. “Voy en el coche con una escolta de Carabineros”, narró el comunicador. “Ella (su hija) estacionó el coche y pasó veinte minutos antes del incidente”, continuó el presentador.
“Parece ser un artefacto rudimentario, pero ahora tenemos que determinar la naturaleza del explosivo. Con todas las amenazas que estamos recibiendo, no es fácil determinar el origen”, afirmó.
El caso está bajo investigación y fue condenado por numerosas figuras políticas. La primer ministra, Giorgia Meloni, expresó su “plena solidaridad” con Ranucci y condenó el “grave acto de intimidación”.
“La libertad y la independencia de la información son valores de nuestra democracia a los que no podemos renunciar, y que seguiremos defendiendo”, afirmó la líder del Gobierno italiano.
Por su parte, el ministro de Defensa del país, Guido Crosetto, criticó el acto “gravísimo, cobarde e inaceptable” e informó que no hubo heridos a través de X. “La extrema gravedad de este acto persiste, afectando no solo a un periodista, sino también la libertad de informar y expresarse. Mi más sincera solidaridad y cercanía con él y su familia”, indicó.
La Asociación de Mujeres Periodistas Italianas emitió un comunicado en solidaridad con Ranucci, donde enviaron su “sentido pésame” al comunicador y su familia su familia. Lo ocurrido anoche es, como mínimo, impactante.
La Rai, señal por donde se emite el programa del periodista agredido, emitió un comunicado por el caso: “El director general, Giampaolo Rossi, y toda la compañía acompañan a Sigfrido Ranucci y expresan su total solidaridad ante este grave y cobarde acto de intimidación”.
“El papel de la Rai y de quienes trabajan en ella es garantizar el diálogo, el pluralismo y el respeto en la información diaria de nuestro tiempo. La Rai rechaza enérgica y resueltamente cualquier amenaza contra quienes desempeñan su labor en la Administración Pública. La esencia vital de nuestra democracia es la libertad de información que la Rai garantiza y que sus periodistas representan”.
Los investigadores de la Fiscalía de Roma continúan con la pesquisa de la explosión. Según el medio La Reppublica, el caso quedó caratulado como “Daños a la propiedad, agravados por métodos mafiosos”.
