El grupo terrorista palestino comunicó que parte de los cadáveres está sepultada en túneles destruidos y bajo escombros, y acusa al gobierno de Netanyahu de impedir el acceso a maquinaria para recuperarlos.
Declararon estado de emergencia en Lima tras las violentas protestas
El gobierno interino de Perú desplegará militares y podrá restringir derechos civiles mientras intenta contener los disturbios protagonizados por jóvenes contra el Congreso y el nuevo gobierno de José Jerí.El Mundo17/10/2025
El gobierno interino de Perú anunció el estado de emergencia en Lima tras las masivas protestas que dejaron un muerto y más de 100 heridos.
La medida, que afectará a unos 10 millones de habitantes, permitirá el despliegue de militares y la restricción de ciertos derechos civiles mientras se enfrentan disturbios protagonizados principalmente por jóvenes de la Generación Z, en rechazo al Congreso y al nuevo gobierno de José Jerí.
Emergencia y despliegue militar en la capital
El jefe del gabinete, Ernesto Álvarez, informó que la medida se aplicará en Lima y Callao, y no descartó un toque de queda por la violencia nocturna.
Bajo el estado de emergencia, el gobierno podrá enviar militares a patrullar y limitar temporalmente la libertad de reunión. La decisión se produce tras los enfrentamientos más graves desde que comenzaron las manifestaciones hace un mes, que dejaron 113 heridos: 84 policías y 29 civiles.
Homenaje a la víctima y reacción oficial
Decenas de jóvenes rindieron homenaje al rapero Eduardo Ruiz, conocido como ‘Trvko’, asesinado por un disparo de un policía que actuó por su cuenta. Solaris Raez, universitario de 25 años, calificó el hecho como un “asesinato cobarde”.
El general Óscar Arriola anunció que el agente responsable será separado de la fuerza y otro oficial fue detenido. Mientras tanto, Jerí solicitó facultades legislativas de urgencia para intervenir en temas de seguridad y control de penales, en un intento por frenar el descontento social que exige “que se vayan todos”.
El ataque, ocurrido en Pomezia, dañó también el vehículo de su hija y la fachada de su casa; las autoridades investigan un posible vínculo con métodos mafiosos.
Entre esas compañías está Raytheon, que fabrica los misiles de largo alcance Tomahawk. El mandatario volverá a pedir este viernes a Trump que permita a Kiev disponer de ellos para resistir la invasión rusa.
El científico del Conicet, especializado en nanotecnología, fue visto por última vez el 13 de octubre en Karlsruhe; su búsqueda moviliza a la comunidad científica internacional.
Las autoridades informaron que activó un operativo de búsqueda y rescate. El incidente se produjo en el sur del país.
El líder chavista reaccionó al anuncio de Donald Trump de que la CIA podría realizar operaciones secretas en Venezuela. El autócrata ordenó nuevos ejercicios militares.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Alerta amarilla por tormentas en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.
Caso Vicente Cordeyro: “Cuando el tiempo pasa, la verdad huye”
El exjefe policial, René Silisque, advirtió que el avance de las horas sin definiciones en el caso dificulta conocer la verdad y cuestionó la falta de información precisa sobre cómo fue hallado el cuerpo en el cerro Elefante.