Sobresoferta de pollo dispara el consumo y baja los precios
La paralización de las exportaciones de pollo por el brote de influenza aviar en agosto generó una sobreoferta en el mercado interno, provocando una baja importante en los precios y un consecuente aumento del consumo local.Argentina17/10/2025
El brote de influenza aviar detectado durante agosto en la provincia de Buenos Aires paralizó las exportaciones y produjo una sobreoferta de pollo en el mercado interno provocando una baja en los precios y un alza del consumo.
La situación es aprovechada por los consumidores pero afecta de lleno a los productores y empresas que vienen registrando pérdidas millonarias en las últimas semanas al no poder realizar los envíos al exterior normalmente.
El productor avícola, Carlos Gallardo, manifestó en diálogo con Radio Rivadavia que “el mercado interno está sufriendo una sobreoferta de productos debido al cierre de las exportaciones a partir del brote de influenza aviar que tuvimos en el mes de agosto”.
Al respecto, precisó que “venimos hace 40 días con una sobreoferta de carne aviar al mercado que trae aparejado un quebranto de alrededor del 40%”, lo que significa que “estamos trabajando un 40% por debajo del costo para poder palear con todos los volúmenes de producción que estaban lanzados a campo con destinos de exportación y hoy necesariamente tiene que ser volcados al mercado interno”.
En relación al impacto que genera en el consumo local, el productor señaló que “claramente toda esa sobreoferta que hay en el mercado actualmente genera una baja de precios muy importante y eso desplaza el consumo de carne vacuna y carne porcina poniendo al pollo como primera opción”.
A principios de octubre, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) la reactivación de las exportaciones de productos aviares tras cerrar el brote de influenza en aves de granjas comerciales y restituir el estatus sanitario. Sin embargo, los productores todavía sufren los efectos de dicha restricción.
Solo cuatro de 10 mujeres en Argentina tienen información suficiente sobre salud mamariaArgentina17/10/2025
Durante Octubre Rosa, una encuesta reveló que solo 4 de cada 10 mujeres argentinas tienen información suficiente sobre salud mamaria. A pesar de los 22 mil casos anuales y la alta curabilidad con detección temprana.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través del Banco Ciudad, anunció dos subastas de teléfonos iPhone para octubre de 2025, con equipos en buen estado y precios significativamente más bajos que los del mercado.
Aseguran que Nación exigió a Bahía Blanca el pago de $17 millones por cada puente de emergencia tras el temporalArgentina17/10/2025
Gustavo Trankels, secretario de Obras Públicas, denunció que las autoridades nacionales impusieron la condición de pagar un alquiler más mantenimiento, advirtiendo que, si no se aceptaba, "desarmaban los puentes y se los llevaban".
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Alerta amarilla por tormentas en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.
Caso Vicente Cordeyro: “Cuando el tiempo pasa, la verdad huye”
El exjefe policial, René Silisque, advirtió que el avance de las horas sin definiciones en el caso dificulta conocer la verdad y cuestionó la falta de información precisa sobre cómo fue hallado el cuerpo en el cerro Elefante.