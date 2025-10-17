Teatrísimo vuelve a brillar en el Teatro Regina con funciones solidarias

Después de varios años de ausencia, Teatrísimo vuelve a brillar en la cartelera porteña.

El tradicional ciclo teatral, que reúne a las máximas figuras del espectáculo argentino en funciones únicas e irrepetibles, regresa con una edición especial a total beneficio de La Casa del Teatro.

Un clásico solidario que vuelve a emocionar

Creado por Carlos Llorens y Luis Mazas, Teatrísimo nació con un objetivo claro: recaudar fondos para la emblemática institución que, desde 1938, brinda hogar y contención a artistas mayores.

Este 2025, el ciclo retoma su lugar en el Teatro Regina bajo la coordinación general de Ernesto Medela, con una programación de lujo y el mismo espíritu solidario que lo convirtió en un clásico del teatro nacional.

Serán cuatro lunes consecutivos, del 20 de octubre al 10 de noviembre, en los que el público podrá disfrutar de obras y elencos de primer nivel, sabiendo que cada entrada ayuda a quienes dedicaron su vida al escenario.

La programación: grandes nombres y funciones irrepetibles

La edición 2025 de Teatrísimo promete emociones fuertes y noches inolvidables. Estas son las obras y artistas que subirán al escenario del Regina:

Lunes 20 de octubre: “Mentiras Muertas”Libro y dirección: Marcelo CaballeroActúan: Georgina Barbarossa, Romina Richi, Julián Pucheta, Lala Rossi

Lunes 27 de octubre: “La reina de la lluvia”Autora y dirección: Paula MarullActúa: Jorgelina AruzziPiano: Luisa Steverlynck

Lunes 3 de noviembre: “Otoño”Libro: Peter QuilterDirección: Santiago DoriaActúan: Patricia Echegoyen, Emilia Mazer, Mateo Chiarino

Lunes 10 de noviembre: “Una mujer invisible”Libro y dirección: Manuel González GilActúan: Miguel Ángel Solá, Mercedes Funes, Sabrina Carballo, Sofía González Gil, Roberto Antier

Las funciones serán a las 20:30 en el Teatro Regina (Av. Santa Fe 1235, CABA). Las entradas pueden conseguirse a través de ENTRADA UNO y todo lo recaudado será destinado a La Casa del Teatro.

Más que un ciclo: un homenaje a los artistas de toda la vida

La Casa del Teatro, presidida actualmente por Linda Peretz, es mucho más que una residencia: es un espacio histórico y cultural que acompaña a artistas retirados, ofreciéndoles residencia, contención y atención médica. Allí, se mantiene viva la memoria del teatro argentino y se promueve el encuentro entre generaciones.

Quienes no puedan asistir a las funciones, también pueden colaborar con donaciones a través del alias CASADELTEATRODONA (Mercado Pago).

Teatrísimo es la oportunidad perfecta para disfrutar del mejor teatro argentino y, al mismo tiempo, tender una mano a quienes hicieron posible la magia del escenario.

