El creador de clásicos como “Cold Gin” y “New York Groove”, murió en Nueva Jersey rodeado de su familia.
Teatrísimo vuelve a brillar en el Teatro Regina con funciones solidarias
El tradicional ciclo teatral regresa después de varios años con artistas de primer nivel y todo lo recaudado será destinado a La Casa del Teatro.Cultura & Espectáculos17/10/2025
Después de varios años de ausencia, Teatrísimo vuelve a brillar en la cartelera porteña.
El tradicional ciclo teatral, que reúne a las máximas figuras del espectáculo argentino en funciones únicas e irrepetibles, regresa con una edición especial a total beneficio de La Casa del Teatro.
Un clásico solidario que vuelve a emocionar
Creado por Carlos Llorens y Luis Mazas, Teatrísimo nació con un objetivo claro: recaudar fondos para la emblemática institución que, desde 1938, brinda hogar y contención a artistas mayores.
Este 2025, el ciclo retoma su lugar en el Teatro Regina bajo la coordinación general de Ernesto Medela, con una programación de lujo y el mismo espíritu solidario que lo convirtió en un clásico del teatro nacional.
Serán cuatro lunes consecutivos, del 20 de octubre al 10 de noviembre, en los que el público podrá disfrutar de obras y elencos de primer nivel, sabiendo que cada entrada ayuda a quienes dedicaron su vida al escenario.
La programación: grandes nombres y funciones irrepetibles
La edición 2025 de Teatrísimo promete emociones fuertes y noches inolvidables. Estas son las obras y artistas que subirán al escenario del Regina:
- Lunes 20 de octubre: “Mentiras Muertas”Libro y dirección: Marcelo CaballeroActúan: Georgina Barbarossa, Romina Richi, Julián Pucheta, Lala Rossi
- Lunes 27 de octubre: “La reina de la lluvia”Autora y dirección: Paula MarullActúa: Jorgelina AruzziPiano: Luisa Steverlynck
- Lunes 3 de noviembre: “Otoño”Libro: Peter QuilterDirección: Santiago DoriaActúan: Patricia Echegoyen, Emilia Mazer, Mateo Chiarino
- Lunes 10 de noviembre: “Una mujer invisible”Libro y dirección: Manuel González GilActúan: Miguel Ángel Solá, Mercedes Funes, Sabrina Carballo, Sofía González Gil, Roberto Antier
Las funciones serán a las 20:30 en el Teatro Regina (Av. Santa Fe 1235, CABA). Las entradas pueden conseguirse a través de ENTRADA UNO y todo lo recaudado será destinado a La Casa del Teatro.
Más que un ciclo: un homenaje a los artistas de toda la vida
La Casa del Teatro, presidida actualmente por Linda Peretz, es mucho más que una residencia: es un espacio histórico y cultural que acompaña a artistas retirados, ofreciéndoles residencia, contención y atención médica. Allí, se mantiene viva la memoria del teatro argentino y se promueve el encuentro entre generaciones.
Quienes no puedan asistir a las funciones, también pueden colaborar con donaciones a través del alias CASADELTEATRODONA (Mercado Pago).
Teatrísimo es la oportunidad perfecta para disfrutar del mejor teatro argentino y, al mismo tiempo, tender una mano a quienes hicieron posible la magia del escenario.
Con información de Magazine
El gobernador Gustavo Sáenz encabezó el multitudinario festival “Canto a un Amigo: Celebrando a Roberto Ternán”, un homenaje en vida al reconocido cantautor, poeta y figura fundamental del folclore salteño.
Maxi López deja temporalmente MasterChef Celebrity: Marley ocuparía su lugarCultura & Espectáculos15/10/2025
La ausencia del participante se debe a un viaje familiar de urgencia, mientras la producción asegura que la competencia no se verá afectada.
Pedro Luis Toni nació el 29 de junio de 1934 y se destacó como periodista y columnista especializado en espectáculos vinculados al cine, teatro, radio y televisión en Argentina,
La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta celebra 20 años con un concierto gratuitoCultura & Espectáculos14/10/2025
Este 15 de octubre a las 20 celebrará sus 20 años de trayectoria con un concierto especial con entrada libre y gratuita en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia. Contará con la participación de orquestas, coros y ballets invitados de cuatro municipios.
Paramount ha confirmado que apagará para siempre la señal de MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live el 31 de diciembre de 2025, poniendo punto final a más de cuatro décadas de transmisión continua.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Alerta amarilla por tormentas en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.
Caso Vicente Cordeyro: “Cuando el tiempo pasa, la verdad huye”
El exjefe policial, René Silisque, advirtió que el avance de las horas sin definiciones en el caso dificulta conocer la verdad y cuestionó la falta de información precisa sobre cómo fue hallado el cuerpo en el cerro Elefante.