Murió Ace Frehley, guitarrista original de KISS

Ace Frehley, el virtuoso guitarrista conocido como el “Spaceman” de KISS, falleció este jueves 16 de octubre en Morristown, Nueva Jersey, a los 74 años.

La familia de Frehley emitió un comunicado emotivo: “Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo con palabras amorosas, pensamientos, oraciones e intenciones pacíficas mientras dejaba este mundo.

Y añadieron: “Atesoramos todos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos su fuerza y bondad que compartió con los demás. La magnitud de su partida es épica, y más allá de toda comprensión. Reflejando todos sus increíbles logros, la memoria de Ace vivirá por siempre”.

Aunque la causa exacta de su muerte no se ha hecho pública, semanas antes Ace Frehley había cancelado un concierto en el Antelope Valley Fair en Lancaster, California, tras sufrir una caída en su estudio.