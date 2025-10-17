El traslado estaría a cargo de autoridades estadounidenses y será entre el 5 y 7 de noviembre. Lo juzgarán en Texas también por lavado de dinero y estafa.
Coloquio de IDEA: la mirada del sector privado sobre el plan económico post elecciones
Entre los corporativos hay incertidumbre por lo que sucederá con el esquema de bandas de flotación después del 26 de octubre.Argentina17/10/2025
El 61° Coloquio de IDEA que se realiza en Mar del Plata llega a su fin este viernes. La fecha del encuentro es particular, días antes de las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre, y por eso, se da en un escenario de nerviosismo creciente por la reactivación de la actividad económica y, especialmente, por lo que sucederá con el esquema cambiario después de que se conozca el resultado de las urnas.
En general, los ejecutivos que participan de la convocatoria en el hotel Sheraton reconocen la inquietud por el futuro de las bandas de flotación, tal como se implementaron hasta ahora.
Pese al desconcierto sobre qué modificaciones pueden aplicarse, entienden que, a diferencia de la primera parte de la gestión económica, el Gobierno debe focalizarse en acumular mayores reservas para afrontar los pagos de deuda.
En ese contexto creen que al Ejecutivo le quedan pocas alternativas para sostener el régimen del dólar. “Ahora se visualizan tres opciones: dejar correr el tipo de cambio, hacer un ajuste el esquema de bandas de flotación -que se mueve al 1% mensual- o imponer nuevas restricciones”, describió un hombre del mundo financiero en conversación con este medio. Según su mirada, la segunda es la alternativa que le parece más probable.
“No tenemos claro lo que va a pasar después del 26 de octubre. La perspectiva es que haya una elección razonable en términos de que el electorado pueda valorar la existencia de una transformación y a partir de eso establecer un margen de acción para los dos años que quedan de la administración de Milei“, señaló Alejandro Díaz, CEO de Amcham.
“Ahí aparece la duda sobre si habrá un ajuste del plan económico. No visualizo un cambio en la pata fiscal ni en la monetaria, pero sí en la política cambiaria, que puede ser una flotación sucia o administrada, o seguir en este esquema de bandas”, reflexionó. “El modelo cambiario es una decisión política. Todos los economistas dicen que se tiene que avanzar en un esquema de flotación”, sumó otro corporativo, que pidió mantenerse en el anonimato.
En este contexto, varios empresarios contaron que pausaron decisiones vinculadas a sus operaciones ante la incertidumbre por lo que pueda pasar en las legislativas y el efecto que puedan observarse en los días posteriores.
La preocupación no es tanto por el resultado electoral en sí mismo, sino por la tendencia que quede reflejada en las urnas. Por un lado, por cómo queda rearmado el Congreso, ya que advierten que el Ejecutivo necesita acuerdos políticos para avanzar en reformas estructurales. Por eso todos destacan la importancia del rol de los gobernadores para la próxima fase de la gestión de Milei.
Pero además, los hombres y mujeres de negocios evalúan si la foto que muestren las urnas el 26 de octubre podría interpretarse como un anticipo de lo que pasará en 2027. El temor es que si hay cambios radicales en el modelo económico y político no será posible contar con la previsibilidad que requieren los proyectos de inversión a largo plazo. “La Argentina es inviable si funciona como un péndulo”, definió un ejecutivo mientras recorría los pasillos del Coloquio de IDEA.
Con información de TN
El BCRA oficializó feriados bancarios y cambiarios. Serán cuatro jornadas, incluyendo un fin de semana extra largo en noviembre.
La paralización de las exportaciones de pollo por el brote de influenza aviar en agosto generó una sobreoferta en el mercado interno, provocando una baja importante en los precios y un consecuente aumento del consumo local.
Según la publicación del INDEC, la crianza para un menor de 1 año se ubicó en los $436.988: $133.300 fueron en costos de bienes y servicios, mientras que los $303.687 restantes fueron gastos del cuidado.
Logró el aval del 86% de sus acreedores (98% del pasivo) para su APE por US$583 M, allanando el camino para la homologación judicial y regreso a los mercados.
Solo cuatro de 10 mujeres en Argentina tienen información suficiente sobre salud mamariaArgentina17/10/2025
Durante Octubre Rosa, una encuesta reveló que solo 4 de cada 10 mujeres argentinas tienen información suficiente sobre salud mamaria. A pesar de los 22 mil casos anuales y la alta curabilidad con detección temprana.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Alerta amarilla por tormentas en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.
Balearon la camioneta de UrtubeySalta16/10/2025
Ocurrió este jueves 16. El candidato a Senador de Fuerza Patria presentó la denuncia formal en la que se detalla que “sufrió un impacto de bala hacia la ventana trasera izquierda del vehículo”.