El grupo terrorista palestino comunicó que parte de los cadáveres está sepultada en túneles destruidos y bajo escombros, y acusa al gobierno de Netanyahu de impedir el acceso a maquinaria para recuperarlos.
Desapareció en Alemania el investigador argentino Alejandro Fracaroli
El científico del Conicet, especializado en nanotecnología, fue visto por última vez el 13 de octubre en Karlsruhe; su búsqueda moviliza a la comunidad científica internacional.El Mundo17/10/2025
La comunidad científica argentina y europea está movilizada por la desaparición de Alejandro Matías Fracaroli, un reconocido investigador del Conicet que fue visto por última vez el 13 de octubre en la ciudad alemana de Karlsruhe.
Fracaroli, cordobés de 44 años y padre de dos hijos, había viajado en septiembre a Alemania para participar en un proyecto de nanotecnología en el Instituto de Nanotecnología del Karlsruhe Institute of Technology (KIT),
La policía de Karlsruhe abrió una investigación por averiguación de paradero, pero hasta el momento no hay resultados concretos ni indicios claros sobre lo que pudo haber pasado con el científico cordobés.
En diálogo con el diario La Voz, Gabriela Furlán, pareja de Fracaroli, contó que mantuvo una conversación telefónica con él el mismo día de su desaparición, pero aseguró que no notó “nada raro” durante la conversación.
El operativo de búsqueda y el pedido de ayuda internacional
La Facultad de Ciencias Químicas de la UNC emitió un comunicado oficial en el que advirtió que Fracaroli podría encontrarse desorientado y no plenamente consciente de su situación actual.
Por eso, pidieron la colaboración de colegas, contactos y toda la comunidad académica en Alemania para difundir la información y ayudar a encontrarlo.
Mónica Balzarini, directora del Conicet Córdoba, confirmó que mantienen contacto permanente con las autoridades argentinas y alemanas. “Toda la comunidad científica está en alerta. No hay ninguna pista ni información que explique cómo desapareció”, remarcó.
Quién es Alejandro Fracaroli
Alejandro Fracaroli es un científico de amplia trayectoria. Además de ser investigador del Conicet, integra el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC y el Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC).
Su trabajo en el exterior formaba parte de una pasantía clave para su carrera y para el desarrollo de la ciencia argentina.
Fracaroli es especialista en el desarrollo de telas nanoscópicas con aplicaciones industriales, un campo de investigación de alto impacto a nivel internacional.
Cómo aportar información
Por cualquier dato que pueda ayudar a dar con el paradero de Fracaroli, se solicita comunicarse a los números +34 634 64 10 75 (España) o +49 155 6058 7656 (Alemania).
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Alerta amarilla por tormentas en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.
Caso Vicente Cordeyro: “Cuando el tiempo pasa, la verdad huye”
El exjefe policial, René Silisque, advirtió que el avance de las horas sin definiciones en el caso dificulta conocer la verdad y cuestionó la falta de información precisa sobre cómo fue hallado el cuerpo en el cerro Elefante.