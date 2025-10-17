El evento se llevará a cabo de 9 a 12 horas. Vecinos podrán acudir para realizar trámites de DNI y pasaporte a través del móvil del Registro Civil, recibir asistencia legal gratuita.
Habilitaron la circulación tras obras en Catamarca y Alvarado
El lugar debió ser reparado debido a un hundimiento producido por pérdidas en el desagüe pluvial subterráneo.Salta17/10/2025
En el marco del plan de recuperación de calles, la Municipalidad finalizó la obra de reconstrucción de la calzada en uno de los corredores más utilizados por los conductores.
Se trata de la intersección de las calles Catamarca y Alvarado donde las placas de hormigón se encontraban dañadas y sueltas lo que dificultaba la normal circulación vehicular y generaba un riesgo tanto para los conductores como para los peatones.
Éstas habían cedido debido a la pérdida que presentaba el desagüe pluvial subterráneo, lo que socavó la tierra generando hundimientos y deformaciones.
La obra consistió en el recambio de las cañerías, compactación del paquete estructural y hormigonado de toda la boca calle y algunos sectores de las calzadas en las calles Catamarca y Alvarado; además se reconstruyeron las rampas de accesibilidad.
En los próximos días culminarán obras complementarias de repavimentación.
Todas estas tareas solucionarán no sólo el hundimiento de la calzada y la normal circulación vehicular, sino también los anegamientos en época de abundante caída de agua de lluvia.
Este viernes se podrán tramitar DNI y pasaportes en distintos puntos de la Capital; el sábado 18, el móvil estará en la Feria San Martín.
El móvil del Centro Regional de Hemoterapia estará este viernes de 9 a 12 en la escuela parroquial Ceferino Namuncura.
La atención a donantes de sangre será de 7 a 8 y de 10.30 a 17 horas por una capacitación del personal en higiene de manos y bioseguridad.
Alerta por tormentas: EDESA advierte sobre posibles cortes y recomienda extremar cuidados
La empresa EDESA emitió este viernes 17 de octubre un comunicado ante la alerta por tormentas fuertes en gran parte de la provincia. Solicitó a la población extremar precauciones y seguir una serie de recomendaciones de seguridad.
Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes en Salta este viernes 17 de octubre
Rigen alertas naranja y amarilla por tormentas en distintas zonas de Salta, con lluvias intensas, vientos de hasta 90 km/h y posibilidad de caída de granizo.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Alerta amarilla por tormentas en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.
Caso Vicente Cordeyro: “Cuando el tiempo pasa, la verdad huye”
El exjefe policial, René Silisque, advirtió que el avance de las horas sin definiciones en el caso dificulta conocer la verdad y cuestionó la falta de información precisa sobre cómo fue hallado el cuerpo en el cerro Elefante.