Confirmaron las fechas para la semifinal de la Copa Argentina

Tras una ceremonia íntima, los restos de Miguel Ángel Russo descansan en La BomboneraDeportes16/10/2025
El exentrenador del "Xeneize" dejó un legado imborrable en la historia del fútbol argentino y estará para siempre en Brandsen 805.
El partido entre River e Independiente Rivadavia por la Copa Argentina se jugará el viernes 24 de octubre. Un día antes lo harán Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors.Deportes16/10/2025
La semifinal entre River e Independiente Rivadavia por la Copa Argentina ya tiene día, horario y sede confirmados. El encuentro se jugará el viernes 24 de octubre desde las 22.10 horas, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
River llega a esta instancia con el objetivo claro de quedarse con el certamen nacional que ya ganó tres veces Marcelo Gallardo. En los cuartos de final, el equipo de Núñez superó a Racing en el Gigante de Arroyito gracias al gol de Maxi Salas, en un partido cargado de tensión y polémicas sobre el final.
Por su parte, Independiente Rivadavia de Mendoza atraviesa un buen momento y quiere seguir haciendo historia. En los cuartos de final eliminó con autoridad a Tigre por 3 -1 en el Coloso del Parque, resultado que lo colocó entre los cuatro mejores del torneo por primera vez en su historia.
El ganador del cruce en Córdoba se clasificará a la final del certamen, donde enfrentará al ganador de la otra semifinal entre Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors a jugarse el jueves 23 de octubre, a las 21:10 horas en el Gigante de Arroyito.
Debido a la realización de las Elecciones Legislativas Nacionales el domingo 26 de octubre, la organización de la Copa Argentina decidió adelantar este encuentro para el viernes. Por esa razón, el fin de semana no habrá actividad del Torneo Clausura, lo que permitirá que todos los equipos lleguen sin compromisos pendientes a la recta final del calendario.
