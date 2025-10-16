Tasas de tarjeta de crédito en Argentina son 437% más altas que en Venezuela

El subsecretario de Hidrocarburos expuso en el Senado y cuestionó los proyectos alternativos por su impacto fiscal y falta de consenso.
Los bancos argentinos aplican tasas que, al compararlas con el límite máximo del 60% anual fijado por el BCV, resultan hasta un 437% más elevadas en términos de Tasa Efectiva Anual (TEA).Argentina16/10/2025
Mientras que en Venezuela, el BCV fija un límite del 60% anual para la tasa de interés de las operaciones con tarjeta de crédito, con una tasa efectiva anual máxima del 79,59%[cite: 14], en Argentina, las principales entidades bancarias superan ampliamente esa cifra. Por ejemplo, un banco de primera línea como el BBVA aplica una Tasa Nominal Anual (TNA) del 98,03% para financiar los saldos de todas sus tarjetas de crédito Visa y MasterCard.
Esto significa que la TNA del 98,03% en Argentina es 63,38% superior al tope del 60% de Venezuela. Pero al observar la Tasa Efectiva Anual (TEA), la diferencia es aún más dramática. Mientras que en Venezuela el BCV establece una TEA máxima del 79,59%, en Argentina la TEA del BBVA se dispara a 163,85%. Esto representa una diferencia de 437,34% respecto al límite venezolano.
La situación en Argentina
En Argentina, la desregulación de las tasas ha llevado a un escenario donde cada entidad bancaria define sus propios porcentajes, aunque suelen moverse en una franja similar para no perder competitividad. Sin embargo, los valores están muy por encima de los límites que establece el BCV en Venezuela.
La alta inflación, la inestabilidad económica y las políticas monetarias restrictivas han elevado el costo del crédito en Argentina a niveles que, al compararlos con países de la región como Venezuela, revelan una carga financiera significativamente mayor para los consumidores que optan por financiar sus consumos con tarjeta de crédito.
Esto genera una dificultad adicional para los usuarios de tarjetas en Argentina, que se ven obligados a pagar intereses muy elevados si no pueden cancelar el total de su resumen, impactando directamente en su poder adquisitivo y su capacidad de ahorro.
Una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la UADE reveló que siete de cada 10 argentinos consideran que es imprescindible que los docentes se formen en Inteligencia Artificial (IA).
Desbarataron una red de contrabando que habría operado en Salta: tenía $400 millones en ropa truchaArgentina16/10/2025
Un total de 11 personas fueron detenidas bajo la acusación de formar parte del negocio ilícito. Según la investigación, la organización criminal también habría operado en Misiones.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, confirmó que el Tesoro renovó este miércoles solo el 45,68% de los vencimientos de deuda en pesos.
Solo 6 de cada 10 jóvenes de bajos recursos logra completar sus estudios secundarios, según un informe de Argentinos por la Educación.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que la utilización de la capacidad instalada en la industria argentina se ubicó en 59,4% en agosto.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Mayoraz: Este miércoles se trata el desafuero de Emiliano Estrada
El presidente de la comisión, Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, confirmó que este miércoles a las 17 comenzará el debate sobre el pedido judicial de desafuero contra el legislador salteño.