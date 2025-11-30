El sindicalista Carlos Gutiérrez denunció un “industricidio” en Argentina, alertando que la crisis de la metalurgia destruye empleos y los reemplaza por aplicaciones.
Juguetes 75% más caros en Argentina: bajan aranceles de importación
El Gobierno redujo los aranceles de importación de 14 categorías de juguetes del 35% al 20%, buscando reducir precios hasta 75% más altos que en la región.Argentina30/11/2025
El Gobierno Nacional dispuso la reducción de los aranceles de importación de 14 categorías de juguetes, incluyendo triciclos, muñecos, patinetas y bloques de construcción para niños. La medida busca aumentar la competencia y alentar la baja de los elevados precios locales en la previa de la temporada navideña.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la reducción lleva los aranceles del 35% al 20%, alineándolos con el nivel del MERCOSUR. La decisión revierte un incremento arbitrario que se había mantenido por 13 años.
La abismal diferencia de precios
La medida se justifica en la comparación regional, que establece que Argentina es el país con los juguetes más caros del subcontinente. La diferencia de precios es abismal respecto a Brasil, Chile, México y Colombia:tQnS0w
- Muñeco Transformable: El mismo modelo de una franquicia internacional que cuesta $60.000 en Argentina se vende a solo $15.000 en México (un 75% más barato) y a $20.000 en Brasil y Chile (un 67% más barato).
- Bloques de Construcción: Un modelo que en Argentina se consigue por $50.000, cuesta hasta un 50% menos ($25.000) en Chile y México.
- Muñecas: El mismo producto que se vende a $50.000 pesos en el país, se consigue por $35.000 en Brasil (30% más barato).
- Patines Infantiles: Un modelo similar que en Argentina cuesta $87.000, se encuentra a $50.000 en la región (un 42,5% más barato).
La reducción arancelaria busca que el aumento de la oferta internacional presione a la baja los precios locales antes de las compras de fin de año.
Con información de Noticias Argentinas
