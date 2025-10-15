Trump autoriza a la CIA a realizar acciones encubiertas en Venezuela

La administración de Donald Trump autorizó secretamente a la CIA. a llevar a cabo acciones encubiertas en Venezuela, según funcionarios estadounidenses, intensificando una campaña contra Nicolás Maduro, el líder autoritario del país.

La autorización es el último paso en la creciente campaña de presión de la administración. Durante semanas, el Ejército estadounidense ha estado atacando embarcaciones frente a la costa venezolana que, según dice, transportan drogas, causando 27 muertes. Funcionarios americanos han sido claros, en privado, en que el objetivo final es sacar a Maduro del poder.

La nueva autoridad permitiría a la CIA realizar operaciones letales en Venezuela y llevar a cabo una serie de operaciones en el Caribe.

La agencia podría tomar acciones encubiertas contra el presidente o su gobierno, ya sea de forma unilateral o en conjunción con una operación militar más grande. Se desconoce si la CIA. está planeando operaciones en Venezuela o si las autorizaciones son una medida de contingencia.

Sin embargo, esta novedad surge mientras el Ejército estadounidense planifica su propia posible escalada, elaborando opciones para que el presidente Trump las considere, incluidos ataques dentro de Venezuela.

La escala del despliegue militar en la región es sustancial: actualmente hay 10.000 tropas estadounidenses allí, la mayoría en bases en Puerto Rico, pero también un contingente de Marines en buques de asalto anfibio. En total, la Marina tiene ocho buques de guerra de superficie y un submarino en el Caribe.

Las nuevas autorizaciones, conocidas en la jerga de inteligencia como "hallazgo presidencial" (presidential finding), fueron descritas por múltiples funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato para discutir el documento altamente clasificado.

Trump ordenó el fin de las conversaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro este mes, al crecer su frustración con el fracaso del líder venezolano en ceder voluntariamente el poder y la continua insistencia de sus funcionarios en que no tenían participación en el tráfico de drogas.

La CIA. ha tenido durante mucho tiempo autoridad para trabajar con gobiernos en América Latina en asuntos de seguridad e intercambio de inteligencia. Esto le ha permitido trabajar con funcionarios mexicanos para atacar cárteles de la droga. Sin embargo, esas autorizaciones no permiten a la agencia llevar a cabo operaciones letales directas.

La estrategia de la administración Trump sobre Venezuela, desarrollada por el secretario de Estado Marco Rubio con ayuda de John Ratcliffe, el director de la CIA, busca derrocar a Maduro.

Ratcliffe ha dicho poco sobre lo que su agencia está haciendo en Venezuela. Pero ha prometido que la C.I.A. bajo su liderazgo se volvería más agresiva. Durante su audiencia de confirmación, Ratcliffe dijo que haría que la agencia fuera menos adversa al riesgo y más dispuesta a realizar acciones encubiertas cuando fueran ordenadas por el presidente, "yendo a lugares a los que nadie más puede ir y haciendo cosas que nadie más puede hacer".

Clarín