Meta eliminó un grupo de Facebook utilizado para compartir información sobre agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Chicago, luego de que el Departamento de Justicia solicitara su cierre.
Estudiante cordobesa perdió la visa en EE. UU. tras "celebrar" el atentado a Charlie Kirk
Una estudiante cordobesa que trabajaba para la Universidad de Illinois sufrió la revocación de su visa en Estados Unidos y fue deportada.El Mundo15/10/2025
El Gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de revocar las visas a seis extranjeros tras haber "celebrado" en sus publicaciones el atentado contra Charlie Kirk. Entre los afectados se encontraba una joven cordobesa que cursaba sus estudios en Chicago.
La estudiante, identificada como Serena Luciano, había realizado comentarios en sus redes sociales en los que insultaba al influencer de la extrema derecha estadounidense, en respuesta al ataque ocurrido en Utah. Desde la cuenta oficial del Departamento de Estado, se comunicó que "los Estados Unidos no tienen obligación de acoger a extranjeros que desean la muerte de los estadounidenses".
El caso de Luciano había cobrado notoriedad a mediados de septiembre, cuando sus publicaciones en Facebook fueron identificadas por seguidores del activista conservador y miembros del Partido Republicano.
En su perfil de Instagram, que según ella misma estaba inactiva, la joven se describía como "una chica argentina en Chicago". En su Facebook, se presentaba como cordobesa y mencionaba su trabajo como reclutadora universitaria para la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Universidad de Illinois (UIC), donde promovía la institución entre estudiantes de secundaria para incentivarlos a solicitar admisión.
Además, en su cuenta de LinkedIn, Luciano indicaba que se había graduado en el programa de Historia del Arte de la misma universidad y que en ese momento continuaba sus estudios en un Máster en Educación Superior Urbana en la UIC.
La situación se volvió un tema de discusión en redes sociales y medios de comunicación, y para el miércoles siguiente, las cuentas de LinkedIn, X, Facebook e Instagram de la argentina ya habían sido dadas de baja.
La controversia generada por los comentarios de Luciano llegó a ser mencionada por el subsecretario del Departamento de Estado de EEUU, Christopher Landau. Al ser aludido junto a una captura de la publicación de la joven, el funcionario respondió con una imagen que aludía a la batiseñal, pero en lugar del murciélago, mostraba el águila emblemática de las instituciones gubernamentales estadounidenses, acompañada de la frase "el quitavisas", anticipando la decisión que se hizo pública posteriormente.
Con información de Cadena 3
"Restos de sangre": Greta Thunberg denunció torturas durante su detención en IsraelEl Mundo15/10/2025
La activista sueca Greta Thunberg denunció haber sufrido torturas, golpes, amenazas y humillaciones durante su detención por el Ejército de Israel tras intentar llegar a Gaza.
El Senado de Uruguay se encamina a aprobar hoy el proyecto de ley que despenaliza la eutanasia, lo que convertirá al país en el primero de América Latina en legalizar el proceso.
El bombardeo de Kiev sobre Feodosia afectó 16 tanques de combustible y busca dificultar el suministro logístico ruso, mientras Moscú derriba decenas de drones ucranianos.
El hecho ocurrió en Carolina del Sur y la Justicia investiga si se trató de un crimen premeditado.
La explosión ocurrió cerca de un centro comercial y un edificio asociado a la familia de Daniel Noboa. Las autoridades evacuaron hoteles, oficinas y locales comerciales del área afectada.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El precio en pesos de la oleaginosa cedió un 7% y se valuó este lunes a $465.000 en el segmento disponible. En Chicago, los principales granos tuvieron un comportamiento mixto en medio de la tensión entre China y EE.UU.
La Cámara de Diputados salteña dio sanción definitiva al proyecto de regulación de la actividad. Certificaciones, penalidades económicas, concurrencias y la posibilidad de hacer la residencia en el ámbito privado, entre las medidas.