EEUU: Meta elimina grupo de Facebook que difundía información sobre ICE

Estudiante cordobesa perdió la visa en EE. UU. tras "celebrar" el atentado a Charlie KirkEl Mundo15/10/2025
Una estudiante cordobesa que trabajaba para la Universidad de Illinois sufrió la revocación de su visa en Estados Unidos y fue deportada.
Meta eliminó un grupo de Facebook utilizado para compartir información sobre agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Chicago, luego de que el Departamento de Justicia solicitara su cierre.El Mundo15/10/2025
La decisión busca frenar la divulgación de ubicaciones y ataques coordinados contra los funcionarios, según indicaron las autoridades y la empresa.
El grupo, llamado "ICE Sighting-Chicagoland", contaba con más de 80.000 miembros antes de ser eliminado. La Fiscal General Pam Bondi explicó en redes sociales que la página se utilizó para "doxear" (publicar información personal y privada de una persona como nombre, dirección, teléfono) y atacar a agentes de inmigración en Chicago. Un portavoz de Meta, Francis Brennan, confirmó que el grupo fue eliminado por "violar nuestras políticas contra el daño coordinado", sin dar más detalles.
Meta, propietaria también de Instagram y WhatsApp, se suma a otras compañías tecnológicas que han actuado bajo presión del gobierno. La semana pasada, Apple y Google eliminaron aplicaciones utilizadas para rastrear agentes de ICE, como ICEBlock, que permitía compartir anónimamente la ubicación de los funcionarios en un radio de ocho kilómetros y contaba con cientos de miles de usuarios.
Cientos de soldados llegan a Chicago tras orden de Donald Trump para reforzar operaciones de inmigración
Centenares de soldados llegaron a Chicago, luego de que el presidente Donald Trump pidiera encarcelar al alcalde y al gobernador de Illinois por supuesta falta de cooperación frente a las protestas contra las redadas migratorias. Las autoridades locales habían rechazado su despliegue.
Cerca de 200 guardias nacionales provenientes de Texas y 300 de Illinois iniciaron operaciones en la ciudad bajo el control del Comando Norte de Estados Unidos. Según el organismo, “esos soldados son empleados para proteger a los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a otro personal de gobierno que desempeña funciones federales”, mientras supervisan la zona metropolitana y coordinan la protección del personal federal.
Dado que el presidente Trump envió agentes del ICE a redadas en ciudades como Chicago, Los Ángeles y Portland, Oregón, residentes recurrieron a grupos de Facebook para reportar sus movimientos. Estas comunidades suelen tener miles de miembros y publican decenas de actualizaciones diarias, muchas de ellas con fotos y ubicaciones de los agentes en tiempo real.
Ámbito
Una estudiante cordobesa que trabajaba para la Universidad de Illinois sufrió la revocación de su visa en Estados Unidos y fue deportada.
La activista sueca Greta Thunberg denunció haber sufrido torturas, golpes, amenazas y humillaciones durante su detención por el Ejército de Israel tras intentar llegar a Gaza.
El Senado de Uruguay se encamina a aprobar hoy el proyecto de ley que despenaliza la eutanasia, lo que convertirá al país en el primero de América Latina en legalizar el proceso.
El bombardeo de Kiev sobre Feodosia afectó 16 tanques de combustible y busca dificultar el suministro logístico ruso, mientras Moscú derriba decenas de drones ucranianos.
El hecho ocurrió en Carolina del Sur y la Justicia investiga si se trató de un crimen premeditado.
La explosión ocurrió cerca de un centro comercial y un edificio asociado a la familia de Daniel Noboa. Las autoridades evacuaron hoteles, oficinas y locales comerciales del área afectada.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El precio en pesos de la oleaginosa cedió un 7% y se valuó este lunes a $465.000 en el segmento disponible. En Chicago, los principales granos tuvieron un comportamiento mixto en medio de la tensión entre China y EE.UU.
La Cámara de Diputados salteña dio sanción definitiva al proyecto de regulación de la actividad. Certificaciones, penalidades económicas, concurrencias y la posibilidad de hacer la residencia en el ámbito privado, entre las medidas.