El Papa llegó a Líbano y les pidió a los ciudadanos que se queden en el país

Elecciones en Honduras: la derecha toma ventaja y peligran 12 años de hegemonía izquierdistaEl Mundo01/12/2025
Hay un triple empate entre la oficialista Rixi Moncada y los dos candidatos de la derecha, Salvador Nasralla y Nasry Asfura.
Pidió a los libaneses no huir a pesar de la crisis y el conflicto de Medio Oriente.El Mundo01/12/2025
El papa León XIV aterrizó este domingo en Líbano con un mensaje de paz y “reconciliación”, y un llamado a los ciudadanos a “quedarse en su país”, pese a la crisis endémica y la difícil recuperación tras la guerra con Israel.
Su visita de 48 horas a este país multiconfesional, de 5,8 millones de habitantes, es la segunda etapa de su primera gira internacional desde que fue elegido líder de la Iglesia católica. El primer viaje pontificio comenzó en Turquía.
En un discurso en el palacio presidencial en Beirut, el papa estadounidense -nacionalizado peruano- instó a los libaneses a “quedarse” en su país, pese a la complicada situación de los últimos años.
“Hay veces que es más fácil huir o simplemente resulta más práctico irse a otro lado. Hace falta verdadero valor y visión de futuro para quedarse o para volver a su país”, declaró León XIV.
¿Qué está pasando en el Líbano?
Líbano enfrenta una sucesión de crisis desde 2019, incluido un colapso económico que agravó la pobreza, una devastadora explosión en 2020 en el puerto de Beirut, y la reciente guerra del movimiento islamista Hezbolláh con Israel.
Pese al importante papel político que desempeñan los cristianos en el país, su número disminuyó en las últimas décadas, sobre todo debido a la emigración de los jóvenes.
A falta de cifras oficiales, un centro de investigación independiente, Al Doualiya, estima que 800.000 libaneses emigraron entre 2012 y 2024.
El papa también llamó a los libaneses a “tomar el camino de la reconciliación” para cerrar las “heridas personales y colectivas”, en un país marcado por las divisiones.
Solución de dos Estados
León XIV, que fue recibido en el aeropuerto por el presidente Joseph Aoun -único jefe de Estado cristiano del mundo árabe-, es el primer papa en visitar Líbano desde Benedicto XVI en 2012.
Líbano decretó dos días festivos con motivo de su visita al país y muchos ciudadanos salieron a las calles con la esperanza de ver al papa.
Para llegar al palacio presidencial, la comitiva del pontífice atravesó los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbolláh, donde los simpatizantes del movimiento chiita se agolparon en la carretera para darle la bienvenida.
Hezbolláh instó el sábado al papa a rechazar “la injusticia y la agresión” de Israel contra Líbano.
A pesar del alto el fuego alcanzado hace un año, el ejército israelí intensificó sus ataques en el país en las últimas semanas, principalmente en el sur, alegando que su objetivo es el movimiento proiraní.
Sobre la inestabilidad en Oriente Medio, León XIV declaró a bordo del avión papal que la solución de dos Estados es “la única solución capaz de resolver el conflicto” entre israelíes y palestinos.
La Santa Sede reconoce desde 2015 el Estado de Palestina y apoya la solución de dos Estados.
Con información de AFP
La policía del condado de San Joaquín cree que el ataque pudo haber sido premeditado y continúa recabando pruebas para determinar el motivo.
Indonesia, Tailandia y Sri Lanka enfrentan un desastre sin precedentes, con comunidades aisladas, rutas colapsadas y miles de evacuados.
El hecho ocurrió ante visitantes que grabaron la escena. El parque fue cerrado y se investiga el motivo del ingreso.
La oposición apuntó contra los casos de corrupción que involucran a exfuncionarios y familiares del presidente, quien rechazó renunciar y acusa “ataques coordinados”.
La conversación, revelada por The New York Times, podría ser el primer paso hacia una reunión entre ambos en medio de sanciones, presiones militares y acusaciones cruzadas.
Una falla informática causada por la radiación solar intensa y las tormentas geomagnéticas amenaza con corromper el software de control de vuelo de la familia Airbus A320, afectando a unos 6.000 aviones en todo el mundo.
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
El vicepresidente de la Agencia Salta Deportes, Claudio Fernández, confirmó en Aries que 600 atletas de todo el país y del exterior compitieron en el triatlón desarrollado este domingo en la capital salteña.
Falleció este domingo Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y figura con una extensa trayectoria en la vida institucional de la provincia.