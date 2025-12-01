Cuatro muertos y diez heridos en un tiroteo durante una celebración familiar en California

Elecciones en Honduras: la derecha toma ventaja y peligran 12 años de hegemonía izquierdistaEl Mundo01/12/2025
Hay un triple empate entre la oficialista Rixi Moncada y los dos candidatos de la derecha, Salvador Nasralla y Nasry Asfura.
La policía del condado de San Joaquín cree que el ataque pudo haber sido premeditado y continúa recabando pruebas para determinar el motivo.El Mundo01/12/2025
Una tragedia sacudió este sábado a la ciudad estadounidense de Stockton, en California, cuando un tiroteo durante una reunión familiar en un salón de eventos terminó con cuatro personas muertas y diez heridas.
Así lo confirmó Heather Brent, vocera de la policía del condado de San Joaquín, en una conferencia de prensa realizada en el lugar. También detalló que entre las víctimas fatales y los heridos hay tanto niños como adultos.
El ataque ocurrió dentro del salón, que comparte estacionamiento con otros comercios de la zona. Los primeros indicios que manejan los investigadores establecen a que “pudo haber sido un incidente dirigido”, consideró la portavoz policial.
Sin embargo, los detectives todavía trabajan para determinar el motivo exacto detrás del ataque y no descartan ninguna hipótesis.
Después del tiroteo, varias de las personas heridas fueron trasladadas de urgencia a hospitales cercanos. Hasta el momento, las autoridades no brindaron información adicional sobre el estado de salud de los internados ni sobre la identidad de las víctimas.
El salón de eventos estaba custodiado, mientras los peritos recolectaban pruebas y tomaban testimonios para reconstruir lo sucedido.
La policía del condado de San Joaquín pidió colaboración a la comunidad para aportar datos que puedan ayudar a esclarecer el caso. Por ahora, no informaron si hay detenidos ni sospechosos identificados.
Pidió a los libaneses no huir a pesar de la crisis y el conflicto de Medio Oriente.
Indonesia, Tailandia y Sri Lanka enfrentan un desastre sin precedentes, con comunidades aisladas, rutas colapsadas y miles de evacuados.
El hecho ocurrió ante visitantes que grabaron la escena. El parque fue cerrado y se investiga el motivo del ingreso.
La oposición apuntó contra los casos de corrupción que involucran a exfuncionarios y familiares del presidente, quien rechazó renunciar y acusa “ataques coordinados”.
La conversación, revelada por The New York Times, podría ser el primer paso hacia una reunión entre ambos en medio de sanciones, presiones militares y acusaciones cruzadas.
Una falla informática causada por la radiación solar intensa y las tormentas geomagnéticas amenaza con corromper el software de control de vuelo de la familia Airbus A320, afectando a unos 6.000 aviones en todo el mundo.
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
El vicepresidente de la Agencia Salta Deportes, Claudio Fernández, confirmó en Aries que 600 atletas de todo el país y del exterior compitieron en el triatlón desarrollado este domingo en la capital salteña.
Falleció este domingo Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y figura con una extensa trayectoria en la vida institucional de la provincia.