Honduras: Asfura y Nasralla disputan la presidencia en un escrutinio lento y cargado de tensión

Con el 56% de las actas contabilizadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que tardó en publicar los resultados debido a un clima de desconfianza que se instauró antes de los comicios, Asfura (candidato del Partido Nacional apoyado por Donald Trump y por Javier Milei) mantiene una leve ventaja de apenas 0,2% sobre Nasralla, referente liberal y popular presentador de televisión. La diferencia es menor a 5000 votos: el primero concentra el 40% y el segundo, el 39,8%.

Rixi Moncada, postulante del oficialista Libertad y Refundación (Libre), y Xiomara Castro (actual presidenta de Honduras) alertaron sobre un posible fraude electoral, denunciando un “ataque” al Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Ambas señalaron la existencia de un “plan de sabotaje” y una “guerra psicológica” destinada a “manipular la voluntad popular”. La izquierda, que macró un largo ciclo en el país, queda tercera con el 19,18%. La candidata, que sostiene que solo aceptará el conteo completo, advirtió a sus seguidores que se mantuvieran firmes “en pie de lucha hasta obtener los resultados finales con el 100% de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones”.

Pese al clima de desconfianza, la presencia de militares contribuyó a mantener la calma en las calles, y serán ellos quienes custodien las actas hasta su publicación, medida que generó una gran controversia en la población hondureña.

Quién es Nasry Asfura, el candidato que busca acabar con la izquierda en el país

Empresario conservador y exalcalde de Tegucigalpa, Nasry “Tito” Asfura busca la presidencia por segunda vez bajo el sello del Partido Nacional. Esta semana recibió el apoyo público de Donald Trump, quien destacó su “disposición para combatir el narcotráfico” y llamó a votar por la “Libertad y la Democracia”.

Asfura se presenta como un dirigente práctico y enfocado en la obra pública. “Soy un hombre de trabajo, no de promesas, y sé lo que tengo que hacer”, afirma el candidato, que promete reactivar la economía con empleo e inversión y reforzar la seguridad mediante prevención, tecnología y justicia efectiva.

En la previa a los comicios, tanto Javier Milei como Donald Trump apoyaron a Nasry Asfura, el candidato vinculado al liberalismo más competitivo en las encuestas.

A través de su cuenta de la red social X, Milei escribió: "La única forma de que la libertad siga avanzando en el continente es con una derrota contundente del narcosocialismo que tiene de rehén a Honduras desde el 2022. Mi apoyo total para Tito Asfura que es el candidato que mejor representa la oposición a los tiranos de izquierda que destruyeron Honduras. Tal como planteamos esta semana en la OEA, seguimos muy de cerca el proceso electoral en Honduras para que se respete la voluntad popular y la libertad en la región".

Por su parte, Donald Trump reiteró una perspectiva similar a la mencionada antes de las elecciones en la Argentina: “Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño. Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a cualquier país, sin importar cuál sea”.

Mientras el recuento de votos continúa en Honduras, la atención nacional e internacional permanece centrada en Nasry Asfura, quien lidera las elecciones y amenaza con poner fin a la continuidad de la izquierda en el poder. Con denuncias de fraude por parte de Moncada y la presidenta Xiomara Castro, y el respaldo explícito de figuras como Donald Trump y Javier Milei, el país vive un momento crítico que definirá el rumbo político de los próximos años. La conclusión definitiva del conteo será clave para confirmar si Asfura logrará concretar su retorno a la presidencia y consolidar su agenda de seguridad, economía y obras públicas.

