Tragedia en Asia: inundaciones dejan 790 muertos y cientos de desaparecidos

Las inundaciones y deslizamientos de tierra que azotan Indonesia, Tailandia y Sri Lanka causaron al menos 790 muertos y cientos de desaparecidos, mientras los equipos de emergencia buscan acceder a comunidades aisladas y evaluar la magnitud real del desastre.

Las autoridades locales continúan actualizando cifras de víctimas a medida que las lluvias remiten en algunas zonas.

En ese panorama trágico, amplias regiones siguen incomunicadas y bajo el agua, con carreteras colapsadas y servicios básicos interrumpidos.

Indonesia, el país más afectado

Indonesia concentra la mayor parte de las víctimas, con al menos 435 fallecidos y 406 desaparecidos en varias provincias de Sumatra. Allí, las crecidas repentinas y los deslizamientos arrasaron aldeas, cortaron carreteras nacionales y destruyeron puentes esenciales para conectar zonas rurales.

Más de 213.000 personas fueron desplazadas y los accesos terrestres permanecen bloqueados en amplias áreas, lo que obliga a utilizar helicópteros y aviones ligeros para entregar alimentos, agua, generadores y equipos de comunicación, incluidos sistemas satelitales proporcionados por el Gobierno.

Testimonios de residentes relatan que viviendas y comercios fueron arrastrados por la crecida de los ríos, dejando a familias enteras refugiadas en estructuras improvisadas.

La Agencia de Gestión de Desastres desplegó efectivos militares, voluntarios y maquinaria pesada, pero reconoce que las labores de rescate siguen limitadas por la falta de rutas seguras y por la persistencia de deslizamientos en zonas montañosas.

El sur de Tailandia anegado y en emergencia

En Tailandia, las intensas lluvias que castigaron el sur del país durante la semana causaron 162 fallecidos, principalmente en Songkhla, una de las zonas más afectadas por las inundaciones y los deslizamientos.

Millones de personas se vieron impactadas por la interrupción de servicios básicos y los daños en viviendas e infraestructuras, incluidas redes eléctricas y sistemas de suministro de agua potable.

Las autoridades declararon el estado de emergencia en varias provincias, mientras el Gobierno moviliza unidades del ejército, embarcaciones, helicópteros y equipos de rescate para acelerar evacuaciones, retirar escombros y restablecer vías de comunicación.

Un millón de afectados en Sri Lanka

Sri Lanka continúa bajo emergencia nacional tras las precipitaciones extremas que causaron 193 muertos y 228 desaparecidos en prácticamente todos los distritos del país.

Cerca de 150.000 personas abandonaron sus hogares. Cientos de centros temporales recibieron a familias afectadas por inundaciones, deslizamientos y la crecida de ríos que amenaza con provocar nuevas evacuaciones, especialmente en distritos del suroeste como Kalutara.

La Fuerza Aérea rescató a decenas de personas en zonas completamente inaccesibles por tierra, entre ellas 121 atrapadas en la zona de Mavil Aru.

Las autoridades ordenaron la evacuación de residentes aguas abajo de varios embalses ante el riesgo de rotura de represas, mientras se evalúan daños en carreteras, puentes y sistemas hidráulicos.

