Horror en un zoológico de Brasil: trepó un muro, entró a la jaula de una leona y murió

Elecciones en Honduras: la derecha toma ventaja y peligran 12 años de hegemonía izquierdistaEl Mundo01/12/2025
Hay un triple empate entre la oficialista Rixi Moncada y los dos candidatos de la derecha, Salvador Nasralla y Nasry Asfura.
El hecho ocurrió ante visitantes que grabaron la escena. El parque fue cerrado y se investiga el motivo del ingreso.El Mundo01/12/2025
Un hombre murió este domingo al ser atacado por una leona tras invadir el recinto donde permanece el animal en un zoológico de la ciudad de João Pessoa, capital del estado de Paraíba, noreste de Brasil. Lo informaron fuentes oficiales.
El individuo, cuya identidad se desconoce, escaló una pared de más de seis metros, superó las rejas de seguridad y accedió al lugar en el Parque Zoobotánico Arruda Câmara, según el comunicado de la alcaldía municipal.
El hombre actuó con rapidez. Cuando ingresó al recinto fue atacado por el animal y murió en el lugar.
¿Fue un acto suicida?
Según la policía, la acción habría sido un posible acto de suicidio.
El portal VoxPB difundió en su cuenta de Instagram un video del incidente registrado por uno de los visitantes que se encontraba en ese momento en el lugar.
En las imágenes se observa al hombre bajar por el tronco de un árbol, mientras la leona se va acercando lentamente y luego lo atrapa cuando llega al piso.
Tras el ataque, el parque informó en un comunicado que cerró de inmediato el servicio al público para garantizar la seguridad y permitir la remoción del cuerpo.
La administración del parque subrayó que cumple con normas técnicas y estándares de seguridad, y aseguró que colabora plenamente con las autoridades para esclarecer los hechos.
La institución lamentó profundamente lo ocurrido, expresó solidaridad con la familia de la víctima y anunció que permanecerá cerrada hasta la conclusión de las investigaciones.
Con información de EFE
Hay un triple empate entre la oficialista Rixi Moncada y los dos candidatos de la derecha, Salvador Nasralla y Nasry Asfura.
La policía del condado de San Joaquín cree que el ataque pudo haber sido premeditado y continúa recabando pruebas para determinar el motivo.
Pidió a los libaneses no huir a pesar de la crisis y el conflicto de Medio Oriente.
Indonesia, Tailandia y Sri Lanka enfrentan un desastre sin precedentes, con comunidades aisladas, rutas colapsadas y miles de evacuados.
La oposición apuntó contra los casos de corrupción que involucran a exfuncionarios y familiares del presidente, quien rechazó renunciar y acusa “ataques coordinados”.
La conversación, revelada por The New York Times, podría ser el primer paso hacia una reunión entre ambos en medio de sanciones, presiones militares y acusaciones cruzadas.
Una falla informática causada por la radiación solar intensa y las tormentas geomagnéticas amenaza con corromper el software de control de vuelo de la familia Airbus A320, afectando a unos 6.000 aviones en todo el mundo.
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
El vicepresidente de la Agencia Salta Deportes, Claudio Fernández, confirmó en Aries que 600 atletas de todo el país y del exterior compitieron en el triatlón desarrollado este domingo en la capital salteña.
Falleció este domingo Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y figura con una extensa trayectoria en la vida institucional de la provincia.