La Selección Argentina superó 6-0 a Puerto Rico en el cierre de la gira

El DT de Gimnasia y Tiro, habló en la previa del partido por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional ante Estudiantes de Rio IV, donde el “Albo” buscará seguir soñando con el ascenso a Primera División.
La Selección argentina goleó 6-0 a Puerto Rico en el marco de un nuevo amistoso internacional, disputado en el Chase Stadium de la ciudad estadounidense de Miami.Deportes15/10/2025
En el Chase Stadium, Argentina aplastó 6 a 0 a los centroamericanos, gracias a los goles de Alexis Mac Allister por duplicado, Gonzalo Montiel, Nicolás González y Lautaro Martínez que también marcó dos. En lo que fue el último encuentro de la fecha FIFA de octubre.
A los 13 minutos, una jugada desde la derecha iba a romper el encuentro: centro atrás de Montiel para Leo Messi que estrelló un tiro contra el travesaño. En el rebote, Nicolás González capturó la pelota de volea y Mac Allister se anticipó a todos con la cabeza para desviar la trayectoria poner el 1-0.
El 10 volvió a aparecer, esta vez como asistidor: con un exquisito pase, Leo dejó de frente al arco a Montiel, que le rompió el arco Cutler con una tremenda volea inatajable para estirar la ventaja.
La Albiceleste seguía buscando el arco rival. Con una jugada a puro toque rompió la última línea rival y Alexis abrió el pie para poner las cosas 3-0.
En el complemento, ya con algunas variantes en cancha como la inclusión de Aníbal Moreno y el joven Rivero, la Albiceleste continuó siendo la protagonista del encuentro. Y el cuarto gol llegó tras un remate de Nicolás González, que se desvió en el camino y terminó en el fondo de la red.
Juego asociado, preciso y siempre en posición de ataque. Tras otro extraordinario pase de Messi, Nico González la bajó hacia el medio y Lautaro Martínez definió de primera para el quinto. Y el sexto no tardó en llegar: siempre Leo, esta vez con una pisada hacia atrás, dejó en posición de gol nuevamente a Lautaro que no falló y, con un remate seco, puso el 6-0.
'Chiquito' Romero se despidió de Boca para irse a Argentinos Juniors y volvió a pedir disculpas a los hinchasDeportes15/10/2025
El ex arquero del seleccionado argentino, rompió el silencio antes de marcharse al "Bicho" y les dejó un mensaje a los hinchas "Xeneizes" cargado de emoción y autocrítica. Agradeció su paso por el club y expresó su deseo de poder regresar algún día.
Argentina continúa con su sueño en el Mundial Sub 20 de Chile. Esta noche, desde las 20.00, se medirá ante Colombia en busca de un lugar en la final de la Copa del Mundo.
En medio de la crisis de River, habló Brito y dejó una fuerte frase de lo que se vieneDeportes14/10/2025
Jorge Brito, presidente de River, habló este mediodía sobre el presente del equipo, los malos resultados y Marcelo Gallardo.
Luego de su escapada de Boedo, Marcelo Moretti fue escrachado en su domicilio: "No vas a vivir en paz"Deportes14/10/2025
El presidente de San Lorenzo vivió horas de tensión y con una fuerte custodia policial tras su irrupción en la sede de Avenida La Plata. Un hincha lo hostigó en su domicilio y el resto fue alentar al futsal en plena crisis institucional.
La albirroja volverá a jugar dos encuentros de preparación en noviembre próximo en los Estados Unidos de América.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El precio en pesos de la oleaginosa cedió un 7% y se valuó este lunes a $465.000 en el segmento disponible. En Chicago, los principales granos tuvieron un comportamiento mixto en medio de la tensión entre China y EE.UU.
Hoy finaliza el juicio contra veinte acusados de conformar una red narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1. El tribunal escuchará las últimas palabras y luego dictará el veredicto.