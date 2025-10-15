La Selección Argentina superó 6-0 a Puerto Rico en el cierre de la gira

En el Chase Stadium, Argentina aplastó 6 a 0 a los centroamericanos, gracias a los goles de Alexis Mac Allister por duplicado, Gonzalo Montiel, Nicolás González y Lautaro Martínez que también marcó dos. En lo que fue el último encuentro de la fecha FIFA de octubre.

A los 13 minutos, una jugada desde la derecha iba a romper el encuentro: centro atrás de Montiel para Leo Messi que estrelló un tiro contra el travesaño. En el rebote, Nicolás González capturó la pelota de volea y Mac Allister se anticipó a todos con la cabeza para desviar la trayectoria poner el 1-0.



El 10 volvió a aparecer, esta vez como asistidor: con un exquisito pase, Leo dejó de frente al arco a Montiel, que le rompió el arco Cutler con una tremenda volea inatajable para estirar la ventaja.



La Albiceleste seguía buscando el arco rival. Con una jugada a puro toque rompió la última línea rival y Alexis abrió el pie para poner las cosas 3-0.

En el complemento, ya con algunas variantes en cancha como la inclusión de Aníbal Moreno y el joven Rivero, la Albiceleste continuó siendo la protagonista del encuentro. Y el cuarto gol llegó tras un remate de Nicolás González, que se desvió en el camino y terminó en el fondo de la red.



Juego asociado, preciso y siempre en posición de ataque. Tras otro extraordinario pase de Messi, Nico González la bajó hacia el medio y Lautaro Martínez definió de primera para el quinto. Y el sexto no tardó en llegar: siempre Leo, esta vez con una pisada hacia atrás, dejó en posición de gol nuevamente a Lautaro que no falló y, con un remate seco, puso el 6-0.





