Una familia tipo necesitó $ 1.176.852 en septiembre para no ser pobre

En septiembre, una familia tipo de cuatro individuos (un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8) necesitó $ 1.176.852 para no caer debajo de la Canasta Básica Total (CBT).

Economía14/10/2025

De acuerdo con la información que brindó el organismo estadístico, este indicador -que mide alimentos, indumentaria, vivienda, salud, transporte y educación- subió 1,4% con respecto a agosto. 

Por lo tanto, todos los hogares con ingresos por debajo de este índice son considerados "pobres". En ese sentido, INDEC precisó que los hogares conformados por dos personas adultas y dos menores de edad requirieron $ 527.736  para cubrir necesidades básicas de alimentación y no caer en situación de indigencia.

De esta forma, ambas cifras suponen un incremento menor al que registró el  Índice de Precios al Consumidor (IPC), que volvió a superar el techo del 2% a nivel mensual.

"La CBA y la CBT acumulan en el año incrementos del 17,5% y 14,9% y resultaron en variaciones interanuales del 23,1% y de 22% respectivamente", marcaron desde el organismo.

En tanto, una familia de tres personas (una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61) debió tener ingresos por $ 936.911 para no ser pobre y de $ 420.140 para no caer en la indigencia.

Por último, un hogar compuesto por cinco integrantes (un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 5, 3 y 1 año) necesitó ingresos por $ 1.237.789 para no caer en la pobreza, y $ 555.063 para no ubicarse en situación de indigencia.

La inflación de septiembre sintió el impacto del dólar
Tras cuatro meses consecutivos con un IPC por debajo del 2%, el INDEC dio a conocer este martes que la inflación de septiembre fue del 2,1%.

Por su parte, la variación interanual alcanzó el 31,8%, mientras que el alza en los precios minoristas acumula en lo que va del año una variación del 22%.

La cifra se esperaba con cierta incertidumbre, en un contexto de alta volatilidad cambiaria y tensión preelectoral, con un dólar que llegó a cotizar a $ 1515 a mediados del último mes, y una actividad económica que no logra recuperarse, con tasas de interés que alcanzaron niveles restrictivos desde que el Gobierno dispuso el desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFIs).

Cronista

