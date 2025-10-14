La inflación de septiembre fue de 2,1%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) dado a conocer este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El índice acumula un alza de 22% en los últimos nueve meses.
Una familia tipo necesitó $ 1.176.852 en septiembre para no ser pobre
En septiembre, una familia tipo de cuatro individuos (un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8) necesitó $ 1.176.852 para no caer debajo de la Canasta Básica Total (CBT).Economía14/10/2025
De acuerdo con la información que brindó el organismo estadístico, este indicador -que mide alimentos, indumentaria, vivienda, salud, transporte y educación- subió 1,4% con respecto a agosto.
Por lo tanto, todos los hogares con ingresos por debajo de este índice son considerados "pobres". En ese sentido, INDEC precisó que los hogares conformados por dos personas adultas y dos menores de edad requirieron $ 527.736 para cubrir necesidades básicas de alimentación y no caer en situación de indigencia.
De esta forma, ambas cifras suponen un incremento menor al que registró el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que volvió a superar el techo del 2% a nivel mensual.
"La CBA y la CBT acumulan en el año incrementos del 17,5% y 14,9% y resultaron en variaciones interanuales del 23,1% y de 22% respectivamente", marcaron desde el organismo.
En tanto, una familia de tres personas (una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61) debió tener ingresos por $ 936.911 para no ser pobre y de $ 420.140 para no caer en la indigencia.
Por último, un hogar compuesto por cinco integrantes (un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 5, 3 y 1 año) necesitó ingresos por $ 1.237.789 para no caer en la pobreza, y $ 555.063 para no ubicarse en situación de indigencia.
La inflación de septiembre sintió el impacto del dólar
Tras cuatro meses consecutivos con un IPC por debajo del 2%, el INDEC dio a conocer este martes que la inflación de septiembre fue del 2,1%.
Por su parte, la variación interanual alcanzó el 31,8%, mientras que el alza en los precios minoristas acumula en lo que va del año una variación del 22%.
La cifra se esperaba con cierta incertidumbre, en un contexto de alta volatilidad cambiaria y tensión preelectoral, con un dólar que llegó a cotizar a $ 1515 a mediados del último mes, y una actividad económica que no logra recuperarse, con tasas de interés que alcanzaron niveles restrictivos desde que el Gobierno dispuso el desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFIs).
Cronista
Tras el mensaje de Trump a Milei, caen los bonos y las acciones argentinas pierden hasta 11%Economía14/10/2025
En medio de la conferencia de prensa de Trump y Milei, los bonos en dólares revirtieron las ganancias iniciales y las acciones argentinas sufrieron bajas.
El precio en pesos de la oleaginosa cedió un 7% y se valuó este lunes a $465.000 en el segmento disponible. En Chicago, los principales granos tuvieron un comportamiento mixto en medio de la tensión entre China y EE.UU.
La canasta familiar porteña de septiembre subió 2,2% y los ingresos para ser considerado clase media arrancaron en $1,99 millones.
El banco de inversión proyecta escenarios de hasta $2.000 según el desempeño electoral del Gobierno y advierte sobre la necesidad de reforzar reservas y ajustes cambiarios.
Dapena: “La inestabilidad surge por la posibilidad de que a la oposición le vaya bien”Economía13/10/2025
El economista aseguró que las dudas que surgen en la economía tienen su base en la incertidumbre política derivada de las elecciones del 26 de octubre. “El que no se sepa cómo va a votar el argentino genera incertidumbre”, indicó.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
En la investigación interviene la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 2 del Ministerio Público Fiscal. Cinco internos del mismo pabellón fueron apartados de la población penal por el hecho que se investiga como homicidio.
Reforma Previsional: Analizan subir la edad jubilatoria a 70 años y aumentar los aportes mínimosArgentina14/10/2025
El Gobierno analiza una reforma previsional que podría implicar un aumento en la cantidad de años de aportes mínimos requeridos para jubilarse, un tema clave en los acuerdos con el FMI. La propuesta apunta a subir gradualmente la edad a 70 años para ambos sexos a partir de 2030.