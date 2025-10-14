"Bertie" Benegas Lynch asume Presidencia de la Comisión de Presupuesto

El candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, cuestionó a la gestión libertaria y aseguró que "si Milei logra la mayoría en el Congreso, se llevará puesta la división de poderes".
La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados oficializará la designación de Alberto “Bertie” Benegas Lynch como presidente este martes 14 de octubre. El legislador libertario ocupará el cargo en reemplazo de José Luis Espert, quien solicitó licencia luego de que se hiciera público que recibió USD200.000 del empresario Federico “Fred” Machado, procesado por narcotráfico, durante la campaña de 2019. El recambio llega en un momento clave, cuando la oposición endurece posiciones de cara al debate sobre el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Poder Ejecutivo.
La comisión será clave en lo que resta del año legislativo. Durante la semana anterior, los principales bloques opositores avanzaron con la definición de un esquema de trabajo propio, estableciendo un cronograma de reuniones que busca evitar que el Gobierno de Javier Milei vuelva a funcionar sin la aprobación de un presupuesto en el ejercicio 2026.
El debate presupuestario llega con ese clima, luego de que los bloques de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica impulsaran la aprobación del nuevo cronograma destinado a ordenar el tratamiento legislativo del proyecto enviado por el Gobierno.
Tras la salida de Espert, la Comisión de Presupuesto presidida por Benegas Lynch tendrá la responsabilidad de conducir el análisis y dictamen de la llamada ley de leyes.
De acuerdo con el esquema acordado en la última sesión especial del 8 de octubre, avalado en el pleno de la cámara, se prevé la realización de seis reuniones informativas desde el 14 hasta el 29 de octubre y el dictamen para el 4 de noviembre, con la proyección de someter el presupuesto 2026 a votación a mediados de noviembre.
Según la comunicación formal de la Cámara de Diputados publicada en su portal institucional, la elección de la autoridad vacante en la presidencia de la Comisión de Presupuesto se realizará para dar cumplimiento al emplazamiento votado en la última sesión especial, donde la Cámara tomó conocimiento de la licencia presentada por Espert y la gravedad de las denuncias que lo involucran en el presunto cobro de fondos de dudosa procedencia durante la campaña de 2019. A partir de la designación de Benegas Lynch, la comisión retomará el estudio del proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026, cuya presentación formal ante el parlamento ocurrió el pasado 15 de septiembre.
El cronograma acordado entre los bloques dispone que las reuniones informativas serán encabezadas por secretarios de Hacienda y Finanzas del Gobierno nacional, quienes finalizarán las exposiciones iniciadas la semana previa. Las fechas establecidas abarcan los días 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de octubre, en horarios matutinos y vespertinos, permitiendo la exposición de funcionarios técnicos, la consulta de los legisladores y la incorporación de observaciones de las fuerzas políticas. El dictamen final, previsto para el 4 de noviembre, será el eje del proceso deliberativo que determinará la suerte del presupuesto antes del recambio legislativo.
Con una conformación diversa, la Comisión de Presupuesto estará integrada, además de por Benegas Lynch y los libertarios (6 miembros), por representantes de Unión por la Patria (20 miembros), PRO (7), UCR (3), Liga del Interior (1), Innovación Federal (2), Encuentro Federal (2), MID (2), Democracia para Siempre (3), Coalición Cívica (1), Producción y Trabajo (1), y Frente de Izquierda (1). Esta heterogeneidad obliga al oficialismo a negociar acuerdos específicos para garantizar la aprobación del proyecto impulsado por el Gobierno. Las tratativas se intensificarán con bloques dialoguistas y gobernadores, especialmente después de las elecciones provinciales del 26 de octubre.
En cuanto al contenido del proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo, el presupuesto 2026 prevé un crecimiento económico del 5% del Producto Bruto Interno, una inflación estimada en 10,1% y una cotización del dólar a 1.423 pesos para diciembre de ese año. Las exportaciones deberían incrementarse 10,6% mientras que las importaciones aumentarían 11%. El esquema también contempla aumentos del 5% en las partidas destinadas a jubilados, 17% en salud, 5% en recursos para pensiones y un refuerzo de 4,8 billones de pesos para las universidades nacionales.
