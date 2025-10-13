Expertos estudian el varamiento masivo de 26 ejemplares de orcas en el norte de Tierra del Fuego, un suceso que enciende las alarmas de conservación.
La niña herida por la explosión de una maqueta fue operada nuevamente y sigue en estado crítico
Catalina continúa en la unidad de cuidados intensivos del hospital Garrahan. Su pronóstico es reservado.Provincias13/10/2025
Catalina, la nena herida por la explosión de una maqueta en una escuela de Pergamino, fue operada nuevamente y sigue internada en estado crítico en el hospital Garrahan.
La dirección médica del centro de salud informó que la nena de 10 años, víctima de politraumatismos, fue sometida a una nueva cirugía multidisciplinaria este domingo.
Una vez transitada la cirugía, Catalina quedó internada en la unidad de cuidados intensivos. De acuerdo al último parte médico, su estado es crítico y requiere soporte vital avanzado.
Desde el centro de salud porteño indicaron que el pronóstico de la nena es reservado y que el equipo médico “realiza un seguimiento clínico estrecho” y “mantiene comunicación permanente con la familia”.
Las comunidades de Rancagua y Pergamino se unieron en un profundo dolor e impulsaron una movilización solidaria para hacer una cadena de oración por la salud de Catalina.
Una profesora había sido trasladada al Hospital San Felipe de San Nicolás por la gravedad de su cuadro. Luego fue derivada a Pergamino con un ojo comprometido que finalmente no perdió.
La docente requirió una operación en la cara y otra intervención quirúrgica en la mano. Se encuentra fuera de peligro, según indicaron fuentes médicas.
Este domingo, la dirección General de Escuelas de la Provincia informó por un comunicado que “tomó intervención la Unidad Fiscal de Instrucción N° 1 del Departamento Judicial Pergamino, junto al auxiliar de Fiscalía Ulises Prieto, abriéndose instrucción penal preparatoria caratulada como Averiguación de Ilícitos, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1″.
También explicó el Ministerio que se inició un sumario interno para determinar “eventuales responsabilidades” en el episodio. Hasta el momento no hay imputados por el hecho.
El trágico incidente
El grave hecho ocurrió el jueves pasado en el Instituto Comercial Rancagua, durante una feria de ciencias donde se realizaba un experimento que simulaba la erupción de un volcán.
El ensayo se desarrollaba ante la expectativa de alumnos, docentes y familiares. hasta que explotó de manera descontrolada.
Según se pudo saber, la explosión lanzó una esquirla de metal que impactó en la cabeza de la niña, atravesándole el cráneo y alojándose en el cerebro, además de provocarle quemaduras profundas en el rostro.
Catalina había asistido a la feria como espectadora junto a familiares cuando la onda expansiva y los fragmentos la alcanzaron de lleno.
El incidente fue grabado por celulares y dejó un saldo de 17 heridos, incluyendo a una maestra que perdió un ojo. Por la gravedad de sus heridas, Catalina fue rápidamente trasladada al Hospital Garrahan, donde permanece conectada a un respirador artificial.
Con información de TN
