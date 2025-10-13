Alerta en Tierra del Fuego: Estudian varamiento de orcas

La niña herida por la explosión de una maqueta fue operada nuevamente y sigue en estado críticoProvincias13/10/2025
Catalina continúa en la unidad de cuidados intensivos del hospital Garrahan. Su pronóstico es reservado.
Expertos estudian el varamiento masivo de 26 ejemplares de orcas en el norte de Tierra del Fuego, un suceso que enciende las alarmas de conservación.Provincias13/10/2025
Un equipo de biólogas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) llevan adelante un examen pormenorizado del varamiento masivo de Orcas (Orcinus orca) en la bahía San Sebastián, al norte de Tierra del Fuego.
Las especialistas -nucleadas en el laboratorio de Investigaciones en Mamíferos Marinos Australes (IMMA)- realizaron las necropsias a dos ejemplares hallados inicialmente de orca ecotipo D y trabajaron en la recuperación de sus esqueletos. Hasta el momento, el número total de individuos varados asciende a 26 ejemplares.
A nivel mundial hay muy pocos registros de varamiento de este ecotipo. El primero fue en 1955 en Nueva Zelanda, con 17 animales varados, y el segundo en el estrecho de Magallanes con 9 individuos. El registro del reciente evento es muy importante, ya que sería el tercero a nivel mundial y el primero en la costa atlántica de Tierra del Fuego.
Semanas después del hallazgo inicial, guardaparques provinciales notificaron que encontraron otros individuos varados en un sector de difícil acceso, más al norte de la bahía San Sebastián. En el lugar, el equipo pudo verificar que también se trataba de orcas del ecotipo D.
Desde el CONICET-CADIC informaron que, según la evaluación externa, ninguno de los animales presentaba signos como cortes, hematomas y/o traumatismos compatibles con colisiones con embarcaciones o marcas de redes o cabos de pesca y, de acuerdo al estado de descomposición en el que se encontraban, se estima que el varamiento del grupo más grande ocurrió junto con el de los dos individuos reportados previamente.
Asimismo, recuerdan que es de gran importancia contar con ayuda de la sociedad en general para mantener intactos a los ejemplares en la playa.
Melody, de 14 años, fue alcanzada en la cabeza durante una pelea en una vivienda de Villa La Iapi; la policía busca al autor del disparo.
El episodio comenzó cuando un grupo de agresores, a bordo de un VW Gol blanco, abrió fuego contra una vivienda y un hombre que se encontraba en el lugar, en la zona sur de la ciudad.
Un experimento en el Instituto Comercial Rancagua estalló y dejó varios afectados. Una niña sufrió lesiones en el rostro y tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Garrahan.
La joven de 22 años murió por un fuerte impacto con un objeto contundente. Buscan el celular de la víctima y el arma homicida.
El adolescente, de 14 años, había publicado en Discord imágenes de armas y mapas satelitales de una escuela y un shopping. Fue identificado gracias a un informe del FBI y no quedó detenido por ser inimputable.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de emergencia por probabilidad de vientos intensos este domingo 12 de octubre en varias zonas de la provincia.
Con solidez y eficacia, Gimnasia y Tiro derrotó 2-0 a Temperley en Salta y avanzó a la siguiente fase del Reducido de la Primera Nacional.
Un hecho inusual y preocupante de inseguridad fluvial encendió las alarmas del sector: varios delincuentes abordaron de noche un buque mercante de bandera paraguaya en el kilómetro 340 del Río Paraná, cerca de San Nicolás.
La pericia preliminar sobre el excomisario Vicente Cordeyro arrojó asfixia por ahorcamiento como causa de muerte. También se detectaron lesiones superficiales provocadas por el fuego.
Un economista cercano a Javier Milei reveló que el Gobierno lanzará una iniciativa para garantizar la estabilidad cambiaria, apoyándose en el swap de u$s20.000 millones.