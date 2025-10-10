Un experimento en el Instituto Comercial Rancagua estalló y dejó varios afectados. Una niña sufrió lesiones en el rostro y tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Garrahan.
Entre Ríos: la autopsia reveló que Daiana fue asesinada de un golpe en la cabeza
La joven de 22 años murió por un fuerte impacto con un objeto contundente. Buscan el celular de la víctima y el arma homicida.Provincias10/10/2025
La investigación por el femicidio de Daiana Magalí Mendieta dio un giro clave este jueves por la tarde, cuando se conocieron los primeros resultados de la autopsia realizada en la morgue de Oro Verde, Entre Ríos.
Según el informe preliminar de los forenses, Daiana no murió por un disparo de arma de fuego, como se sospechó en un principio. La joven de 22 años fue víctima de una muerte violenta causada por un fuerte golpe en la cabeza.
Los especialistas detallaron que el traumatismo de cráneo fue provocado por un elemento contundente con punta y filo, que generó un orificio en la parte posterior de la cabeza.
Esta lesión, explicaron los forenses, fue la que llevó a pensar inicialmente que la joven había recibido un disparo. Sin embargo, la autopsia descartó esa hipótesis y confirmó que la causa de muerte fue el golpe.
El avance de la causa y la búsqueda de pruebas
Mientras la investigación avanza, la Policía realizó operativos en la zona del galpón que alquila el principal sospechoso del caso.
El hombre, un productor agropecuario de 55 años identificado como Gustavo Brondino, permanece detenido bajo arresto preventivo por amenazas y resistencia a la autoridad.
Los efectivos buscan en ese lugar objetos que puedan coincidir con el arma homicida que se usó para matar a Daiana. Además, siguen adelante con los rastrillajes para dar con el celular de la víctima, que desapareció el pasado viernes 3 de octubre, el mismo día que desapareció la joven.
Cruce entre la defensa y la fiscalía
En la última audiencia, el abogado defensor del imputado aseguró ante el juez Rubén Chaia, del Tribunal de Juicio y Apelaciones, que no existen pruebas en contra de su representado.
Sin embargo, desde la fiscalía sostienen lo contrario y remarcan que la investigación sigue sumando elementos en su contra.
El caso es investigado por la fiscal de Tala, Emilce Reynoso.
Con información de TN
