Tiros, persecución y secuestro en Río Cuarto: cuatro detenidos tras un violento ataque
El episodio comenzó cuando un grupo de agresores, a bordo de un VW Gol blanco, abrió fuego contra una vivienda y un hombre que se encontraba en el lugar, en la zona sur de la ciudad.Provincias10/10/2025
Un violento episodio sacudió este jueves a la tarde a la ciudad cordobesa de Río Cuarto. Disparos, amenazas, una persecución a toda velocidad y el secuestro de una madre con sus dos hijos menores desataron un impresionante despliegue policial que terminó con cuatro personas detenidas.
Todo empezó cuando un grupo de agresores, a bordo de un VW Gol blanco, llegó a la zona sur de la ciudad y abrió fuego contra una casa y un hombre que estaba en el lugar.
Según detallaron al diario La Voz fuentes cercanas a la investigación, los delincuentes no se detuvieron ahí. Tras el ataque a tiros, interceptaron a una joven de 24 años y la obligaron a subir al auto junto a sus dos hijos, amenazándolos para que los llevaran nuevamente hasta el domicilio de las víctimas.
El secuestro y la persecución
El secuestro de la familia derivó en un operativo cerrojo que terminó con la detención de cuatro personas tras una intensa persecución.
Entre los detenidos hay una mujer de 38 años y un hombre de 26, ambos acusados de privación ilegítima de la libertad y homicidio en grado de tentativa.
Al mismo tiempo, otros dos hombres de 21 y 25 años fueron arrestados cuando circulaban en moto. Llevaban una pistola calibre 9 mm, proyectiles, dinero en efectivo, celulares y envoltorios con cocaína.
Una disputa patrimonial detrás del ataque
El fiscal Pablo Jávega, a cargo de la causa, explicó que todo se originó por una disputa patrimonial entre dos personas. Según la investigación, los involucrados irrumpieron armados en el domicilio para reclamar bienes, lo que desató una cadena de hechos violentos: amenazas, el secuestro de la mujer y los chicos, y una confrontación entre uno de los cautivos y sus captores.
Afortunadamente, la madre y los dos menores fueron rescatados en buen estado de salud. En tanto, los cuatro detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal, mientras la Justicia intenta determinar el rol de cada uno y los delitos que se les imputarán.
