Según la PROCUVIN, el número de detenidos en cárceles federales aumentó 3,2% respecto a diciembre de 2024. La sobrepoblación llega a 529 personas por encima de la capacidad de alojamiento.
Nación convocó a concurso para el nuevo Ente Regulador de Gas y Electricidad
Se seleccionarán cinco miembros del Directorio del organismo que reemplazará al ENARGAS y al ENRE, buscando profesionales con trayectoria en el sector energético.Argentina13/10/2025
El Gobierno nacional convocó a concurso público de antecedentes para elegir al Directorio del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, mediante la Resolución 388/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
El concurso para avanzar en la conformación del nuevo organismo permitirá seleccionar a cinco miembros: un Presidente, un Vicepresidente y tres Vocales. Los mismos deberán ser profesionales “con reconocida trayectoria y experiencia técnica en la industria del gas natural y la electricidad”.
Las postulaciones podrán presentarse en un plazo de 10 días hábiles administrativos a contar desde el día siguiente al de la última publicación realizada de la presente medida en el Boletín Oficial que será el miércoles 15 de octubre, por lo cual a partir del jueves se recibirán las presentaciones.
Asimismo, el texto oficial dispuso que se incorporarán automáticamente al proceso los antecedentes presentados en convocatorias anteriores, salvo que los postulantes decidan retirarlos expresamente.
El Comité de Selección, que actuará ad honorem, evaluará los antecedentes y llevará adelante entrevistas para conformar las ternas de candidatos. Estas serán elevadas a la Secretaría de Energía, al Ministerio de Economía y finalmente al Poder Ejecutivo Nacional, que designará a los integrantes definitivos.
Desde el área energética destacaron que “con este paso, el Gobierno avanza en la institucionalización plena del nuevo organismo, que reemplazará y asumirá las funciones del ENARGAS y el ENRE, en el marco del proceso de modernización, eficiencia y simplificación del Estado”.
El flamante ente que será conformado en las próximas semanas fue creado por el artículo 161 de la Ley Bases y constituido por el Decreto 452/2025 para dejar atrás al Ente Nacional Regulador de la Electricidad y al Ente Nacional Regulador del Gas.
Con información de Noticias Argentinas
