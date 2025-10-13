El Foro de Familias de Rehenes exige a Israel y a los mediadores que corrijan la situación y cumplan con la devolución completa de los 28 cuerpos.
Lula aseguró que el papa León XIV visitará Brasil “en el momento oportuno”
Tras anunciar que no asistirá a la COP30 en Belém por el Jubileo, el mandatario brasileño destacó la disposición del pontífice para recorrer el país y reforzar iniciativas sociales y ambientales.El Mundo13/10/2025
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha asegurado que el papa León XIV no viajará a la cumbre climática de Belém pero que visitará el país «en el momento oportuno», tras reunirse con él este lunes en el Vaticano.
«Le he invité a venir a la COP30, considerando la importancia histórica de realizar por primera vez una Conferencia del Clima en el corazón de la Amazonía. Debido al Jubileo, el papa nos dijo que no podrá participar», reconoció el mandatario en la red social X.
Pero aunque el pontífice no pueda asistir a la 30 Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Belém, garantizó una representación vaticana y reconoció que sí planea visitar Brasil, tal y como le ha transmitido al presidente.
«Nos puso muy felices saber que Su Santidad pretende visitar Brasil en el momento oportuno. Será muy bien recibido, con el cariño, la hospitalidad y la fe del pueblo brasileño», afirmó.
Lula además ha felicitado al papa por la primera exhortación de su magisterio, ‘Dilexi Te’, sobre la pobreza, y defendió: «No podemos separar la fe del amor por los más pobres».
«Le dije que necesitamos crear un amplio movimiento de indignación contra la desigualdad y que veo este documento como una referencia que debe ser leída y practicada por todos», elogió.
La audiencia entre el papa y Lula en el Vaticano ha sido privada en el Palacio Apostólico y, por eso, la Santa Sede no ha informado al respecto.
Con Lula han viajado a Roma su primera dama Janja; su ministro de Exteriores, Mauro Vieira; de Desarrollo y Asistencia Social, Wellington Dias, y de Desarrollo Agrícola, Paulo Teixeira, entre otras autoridades.
El presidente brasileño ha viajado a Roma también para participar en el Foro Mundial de la Agricultura en la sede de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
En este sentido, explicó este foro al papa estadounidense y le expuso los pasos que Brasil ha dado en los últimos dos años y medio desde que el país saliera del Mapa del Hambre de la FAO.
Y le habló de la iniciativa que lanzó el año pasado en el marco del G20, la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, que va a asentar en la sede de la FAO en la capital italiana.
En el plano personal, Lula recordó en su audiencia con el papa su relación de «extrema cercanía» con algunos religiosos brasileños, entre estos el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Jaime Spengler, y lo importante que fue para él la convivencia con las Comunidades Eclesiales de Base.
Con información de EFE
Netanyahu llamó a Trump “el mayor amigo que Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca”El Mundo13/10/2025
El primer ministro israelí rindió homenaje al presidente estadounidense por su papel clave en la liberación de los últimos 20 rehenes de Hamas y en el acuerdo de alto el fuego en Gaza.
El mandatario norteamericano habló ante el pleno del Parlamento israelí tras la liberación de todos los secuestrados con vida que mantenía Hamas.
El presidente de Estados Unidos fue aplaudido de pie por los legisladores israelíes luego de la liberación de los 20 rehenes que Hamas mantuvo secuestrados por dos años.
Durante su visita, el mandatario estadounidense dará un discurso en el Parlamento y avanzará en la implementación del plan de paz en Gaza.
El Nobel en Economía premió a los teóricos de la innovación y progreso tecnológicoEl Mundo13/10/2025
El comité reconoció a Mokyr, Aghion y Howitt por mostrar que la innovación, aunque disruptiva, es clave para el desarrollo sostenido.
Alerta por vientos fuertes en Salta: ráfagas podrían alcanzar los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de emergencia por probabilidad de vientos intensos este domingo 12 de octubre en varias zonas de la provincia.
Gimnasia y Tiro eliminó a Temperley y avanzó en el Reducido
Con solidez y eficacia, Gimnasia y Tiro derrotó 2-0 a Temperley en Salta y avanzó a la siguiente fase del Reducido de la Primera Nacional.
Un hecho inusual y preocupante de inseguridad fluvial encendió las alarmas del sector: varios delincuentes abordaron de noche un buque mercante de bandera paraguaya en el kilómetro 340 del Río Paraná, cerca de San Nicolás.
Pericia preliminar de Cordeyro: Asfixia y lesiones superficiales por el fuego; harán estudios complementariosJudiciales12/10/2025
La pericia preliminar sobre el excomisario Vicente Cordeyro arrojó asfixia por ahorcamiento como causa de muerte. También se detectaron lesiones superficiales provocadas por el fuego.
Un economista cercano a Javier Milei reveló que el Gobierno lanzará una iniciativa para garantizar la estabilidad cambiaria, apoyándose en el swap de u$s20.000 millones.