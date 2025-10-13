El presidente de Estados Unidos fue aplaudido de pie por los legisladores israelíes luego de la liberación de los 20 rehenes que Hamas mantuvo secuestrados por dos años.
Los argentinos secuestrados por Hamas hablaron con su familia antes de ser liberados
Ariel y David Cunio, secuestrados en 2023 durante el ataque del 7 de octubre, hablaron por videollamada con su familia antes de ser entregados a la Cruz Roja.El Mundo13/10/2025
En la madrugada de este lunes, Ariel y David Cunio, dos de los tres argentinos que permanecen cautivos en la Franja de Gaza, pudieron hablar con su familia por videollamada antes de ser entregados a la Cruz Roja Internacional.
Ambos fueron secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023, durante el ataque a comunidades israelíes cercanas a la frontera con Gaza. Su liberación forma parte del acuerdo impulsado por Estados Unidos y Donald Trump, que prevé la entrega de los últimos rehenes israelíes y extranjeros retenidos en el enclave.
Fuentes militares confirmaron que el traslado del primer grupo de liberados ya comenzó y que la entrega de los restantes, entre ellos los tres argentinos —los hermanos Cunio y Eitan Horn—, está prevista para las próximas horas.
“Están vivos y se ven bien”: la emoción de la mamá después de 700 días de espera
La madre de los hermanos, Sylvia Cunio, contó a la televisión israelí que la videollamada fue breve pero conmovedora. “No escuché nada de lo que dijo, había demasiado ruido, no me importa, está libre”, expresó entre lágrimas.
Minutos después, relató que al principio no reconoció el número y dudó en contestar. “Se ven perfectamente bien; la barba de David está más blanca, pero no importa. Les dije que los adoro”, afirmó.
David Cunio fue secuestrado junto a su esposa Sharon Aloni Cunio y sus hijas mellizas, Yuli y Emma, de tres años, liberadas durante la primera tregua de noviembre de 2023.
Su hermano Ariel fue capturado con su novia Arbel Yehud, quien recuperó la libertad en febrero de este año. Ambos fueron secuestrados en el kibutz Nir Oz, una de las comunidades más afectadas por el ataque.
Con información de TN
Durante su visita, el mandatario estadounidense dará un discurso en el Parlamento y avanzará en la implementación del plan de paz en Gaza.
El Nobel en Economía premió a los teóricos de la innovación y progreso tecnológicoEl Mundo13/10/2025
El comité reconoció a Mokyr, Aghion y Howitt por mostrar que la innovación, aunque disruptiva, es clave para el desarrollo sostenido.
Los cautivos fueron entregados en dos etapas y ahora serán evaluados por las autoridades sanitarias israelíes. Luego se reunirán con sus familiares.
El Papa valoró las negociaciones como “una chispa de esperanza” en Medio Oriente y llamó a los líderes mundiales a tener el coraje de sostener el diálogo.
El Ministerio de Turismo y Antigüedades anunció el hallazgo de una estructura militar de 8.000 metros cuadrados en Tel al-Kharouba. Formaba parte del sistema defensivo que protegía la frontera oriental durante el Imperio Nuevo.
Alerta por vientos fuertes en Salta: ráfagas podrían alcanzar los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de emergencia por probabilidad de vientos intensos este domingo 12 de octubre en varias zonas de la provincia.
Gimnasia y Tiro eliminó a Temperley y avanzó en el Reducido
Con solidez y eficacia, Gimnasia y Tiro derrotó 2-0 a Temperley en Salta y avanzó a la siguiente fase del Reducido de la Primera Nacional.
Por qué se celebra hoy el Día del Respeto a la Diversidad Cultural en la ArgentinaArgentina12/10/2025
En 2010, la entonces presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 1584/2010, que cambió el nombre de “Día de la Raza” a “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”.
Detuvieron a cuatro salteños con 5,6 kilos de cocaína, incluido un jefe de GendarmeríaArgentina12/10/2025
Un operativo antidroga en Santiago del Estero terminó con la detención de cuatro personas oriundas de Salta que transportaban casi seis kilos de cocaína.
Un hecho inusual y preocupante de inseguridad fluvial encendió las alarmas del sector: varios delincuentes abordaron de noche un buque mercante de bandera paraguaya en el kilómetro 340 del Río Paraná, cerca de San Nicolás.