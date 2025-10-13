Los argentinos secuestrados por Hamas hablaron con su familia antes de ser liberados

En la madrugada de este lunes, Ariel y David Cunio, dos de los tres argentinos que permanecen cautivos en la Franja de Gaza, pudieron hablar con su familia por videollamada antes de ser entregados a la Cruz Roja Internacional.

Ambos fueron secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023, durante el ataque a comunidades israelíes cercanas a la frontera con Gaza. Su liberación forma parte del acuerdo impulsado por Estados Unidos y Donald Trump, que prevé la entrega de los últimos rehenes israelíes y extranjeros retenidos en el enclave.

Fuentes militares confirmaron que el traslado del primer grupo de liberados ya comenzó y que la entrega de los restantes, entre ellos los tres argentinos —los hermanos Cunio y Eitan Horn—, está prevista para las próximas horas.

“Están vivos y se ven bien”: la emoción de la mamá después de 700 días de espera

La madre de los hermanos, Sylvia Cunio, contó a la televisión israelí que la videollamada fue breve pero conmovedora. “No escuché nada de lo que dijo, había demasiado ruido, no me importa, está libre”, expresó entre lágrimas.

Minutos después, relató que al principio no reconoció el número y dudó en contestar. “Se ven perfectamente bien; la barba de David está más blanca, pero no importa. Les dije que los adoro”, afirmó.

David Cunio fue secuestrado junto a su esposa Sharon Aloni Cunio y sus hijas mellizas, Yuli y Emma, de tres años, liberadas durante la primera tregua de noviembre de 2023.

Su hermano Ariel fue capturado con su novia Arbel Yehud, quien recuperó la libertad en febrero de este año. Ambos fueron secuestrados en el kibutz Nir Oz, una de las comunidades más afectadas por el ataque.

Con información de TN