Valentin Vacherot, el número 204 del mundo que ganó el Masters 1000 de Shanghai

El tenis mundial acaba de presenciar una de las mayores sorpresas de su historia. Valentin Vacherot, actual número 204 del ranking ATP y proveniente de la fase clasificatoria, se consagró campeón del Masters 1000 de Shanghai tras derrotar en la final a su primo francés Arthur Rinderknech (54º) por 4-6, 6-3 y 6-3.

Con esta hazaña, el monegasco se convirtió en el jugador con peor ranking en conquistar un torneo de esta categoría.

El triunfo de Vacherot no solo marca un récord histórico, sino también un salto monumental en su carrera: el tenista de 26 años ascenderá al puesto 40 del mundo, escalando más de 160 posiciones y asegurando su presencia entre los nombres más destacados del circuito.

Su camino hacia el título fue una verdadera gesta. Tras ingresar al cuadro principal desde la clasificación, encadenó nueve victorias consecutivas y eliminó a figuras de peso, incluido Novak Djokovic (5º) en semifinales, en una actuación que deslumbró a todo el circuito. Antes de este logro, el récord de jugador con peor ranking en ganar un Masters 1000 pertenecía al croata Borna Coric, campeón en Cincinnati 2022 desde el puesto 152º.

Además, Vacherot hizo historia para su país: es el primer monegasco en ganar un título ATP y apenas el quinto jugador en la historia del circuito en estrenar su palmarés con un Masters 1000, una categoría creada en 1990.

En la otra vereda, Arthur Rinderknech también vivió un torneo inolvidable. A sus 30 años, alcanzó su primera final de Masters 1000 y con este resultado ascenderá al puesto 28 del ranking ATP, convirtiéndose en el número 2 de Francia detrás de Ugo Humbert, finalista en París 2024. Sin embargo, no logró sumarse a la lista de campeones galos de la categoría, integrada por Guy Forget, Cédric Pioline, Sébastien Grosjean y Jo-Wilfried Tsonga, último ganador francés en 2014.

El título de Vacherot ya se inscribe entre las grandes gestas del deporte moderno: un jugador proveniente de la clasificación, sin títulos previos y fuera del top 200, que levanta un Masters 1000. Desde las canchas de Shanghai, el joven monegasco firma una página legendaria para el tenis y abre un nuevo capítulo en su prometedora carrera.

