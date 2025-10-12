River Plate recibirá a Sarmiento de Junín con la obligación de reencontrarse con el triunfo, luego de atravesar un momento delicado en el certamen local.
Valentin Vacherot, el número 204 del mundo que ganó el Masters 1000 de Shanghai
El monegasco, proveniente de la clasificación, venció a su primo Arthur Rinderknech en la final y se convirtió en el jugador con peor ranking en ganar un torneo de esta categoría.Deportes12/10/2025
El tenis mundial acaba de presenciar una de las mayores sorpresas de su historia. Valentin Vacherot, actual número 204 del ranking ATP y proveniente de la fase clasificatoria, se consagró campeón del Masters 1000 de Shanghai tras derrotar en la final a su primo francés Arthur Rinderknech (54º) por 4-6, 6-3 y 6-3.
Con esta hazaña, el monegasco se convirtió en el jugador con peor ranking en conquistar un torneo de esta categoría.
El triunfo de Vacherot no solo marca un récord histórico, sino también un salto monumental en su carrera: el tenista de 26 años ascenderá al puesto 40 del mundo, escalando más de 160 posiciones y asegurando su presencia entre los nombres más destacados del circuito.
Su camino hacia el título fue una verdadera gesta. Tras ingresar al cuadro principal desde la clasificación, encadenó nueve victorias consecutivas y eliminó a figuras de peso, incluido Novak Djokovic (5º) en semifinales, en una actuación que deslumbró a todo el circuito. Antes de este logro, el récord de jugador con peor ranking en ganar un Masters 1000 pertenecía al croata Borna Coric, campeón en Cincinnati 2022 desde el puesto 152º.
Además, Vacherot hizo historia para su país: es el primer monegasco en ganar un título ATP y apenas el quinto jugador en la historia del circuito en estrenar su palmarés con un Masters 1000, una categoría creada en 1990.
En la otra vereda, Arthur Rinderknech también vivió un torneo inolvidable. A sus 30 años, alcanzó su primera final de Masters 1000 y con este resultado ascenderá al puesto 28 del ranking ATP, convirtiéndose en el número 2 de Francia detrás de Ugo Humbert, finalista en París 2024. Sin embargo, no logró sumarse a la lista de campeones galos de la categoría, integrada por Guy Forget, Cédric Pioline, Sébastien Grosjean y Jo-Wilfried Tsonga, último ganador francés en 2014.
El título de Vacherot ya se inscribe entre las grandes gestas del deporte moderno: un jugador proveniente de la clasificación, sin títulos previos y fuera del top 200, que levanta un Masters 1000. Desde las canchas de Shanghai, el joven monegasco firma una página legendaria para el tenis y abre un nuevo capítulo en su prometedora carrera.
Con información de 442
El capitán argentino fue figura con dos goles y una asistencia en el 4-0 de las Garzas, que subieron al segundo puesto de la Conferencia Este. La Pulga dejó momentáneamente la Selección para disputar el encuentro por la MLS.
Luego de golear a Nigeria en la fase previa, la "Albiceleste" se medirá en un clásico sudamericano contra la selección de Colombia en busca de un lugar en la final.
Gimnasia y Tiro eliminó a Temperley y avanzó en el Reducido
Con solidez y eficacia, Gimnasia y Tiro derrotó 2-0 a Temperley en Salta y avanzó a la siguiente fase del Reducido de la Primera Nacional.
Independiente recibe a Lanús en un encuentro crucial, buscando cortar una alarmante racha de 13 partidos sin victorias y conseguir su primer triunfo en el Torneo Clausura.
El Aurinegro, ganador de la Zona A, y el Lobo, vencedor de la Zona B, disputaron un partido peleado y friccionado típico de una definición en el Estadio Ciudad de Vicente López.
El video que marcó un giro en la búsqueda del excomisario Vicente Cordeyro
Las cámaras de seguridad confirmaron que el excomisario Vicente Cordeyro llegó solo a San Lorenzo y subió a pie hacia el Cerro Elefante, donde este sábado fue hallado sin vida tras dos días de búsqueda.
Alerta por vientos fuertes en Salta: ráfagas podrían alcanzar los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de emergencia por probabilidad de vientos intensos este domingo 12 de octubre en varias zonas de la provincia.
Detuvieron a cuatro salteños con 5,6 kilos de cocaína, incluido un jefe de GendarmeríaArgentina12/10/2025
Un operativo antidroga en Santiago del Estero terminó con la detención de cuatro personas oriundas de Salta que transportaban casi seis kilos de cocaína.
Un hecho inusual y preocupante de inseguridad fluvial encendió las alarmas del sector: varios delincuentes abordaron de noche un buque mercante de bandera paraguaya en el kilómetro 340 del Río Paraná, cerca de San Nicolás.