Salta lanza la "Semana D" contra el Dengue con foco en escuelas

El Gobierno de la Provincia de Salta presenta la “Semana D” de prevención del dengue, bajo el lema "Salta se cuida sin mosquitos, sin Dengue".

El acto de lanzamiento se llevará a cabo en el Colegio N° 5075 “Benita Campos”, ubicado en Calle 10 11 mz 471 f, de barrio El Huaico, con el objetivo de fortalecer de manera conjunta las acciones de prevención con la participación de las instituciones educativas de la misma zona.

El evento será encabezado por la Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore Viñuales, y el Ministro de Salud Pública, Federico Mangione.

Esta acción, que se enmarca dentro de las políticas provinciales orientadas a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades transmisibles a partir del año 2024, se estableció por el Calendario Escolar, según la Resolución N°092/24, con el objetivo principal de fortalecer la lucha contra el Dengue.

Durante el evento, se contará con stands que exhibirán trabajos preventivos realizados por los propios alumnos, destacando su rol activo en la concientización.

Finalmente, se darán a conocer las actividades principales programadas para la semana en toda la provincia.