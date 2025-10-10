Gimnasia y Tiro recibe a Temperley en un duelo clave por el Reducido de la Primera Nacional

Esta noche, a las 22:00, Juventud Antoniana afronta el partido de vuelta por la fase Reválida del Torneo Federal A ante Boca Unidos (Corrientes), en el estadio Padre Ernesto Martearena, que será la casa del “Santo” para esta llave.
Este sábado 11 de octubre, Gimnasia y Tiro enfrentará a Temperley en el estadio El Gigante del Norte, en un cruce decisivo correspondiente al Reducido de la Primera Nacional. El partido está programado para las 20:30 horasDeportes10/10/2025
La serie tendrá un árbitro anunciado: Álvaro Carranza dirigirá el encuentro en la capital salteña. directvsports.com
Como dato importante: la transmisión estará disponible por TyC Sports.
Gimnasia y Tiro, con el empuje de su gente y jugando en casa, debe imponer su localía; Temperley, por su parte, intentará mantenerse firme en la defensa y buscar una ventaja de visitante que le de la ventaja en la serie.
Con Úbeda a la cabeza, así está conformado el (nuevo) cuerpo técnico de Boca
Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo minuto de silencio en todos los partidos de todas las Categorías de AFADeportes10/10/2025
En señal de duelo, la Asociación del Fútbol Argentino realizará un minuto de silencio en todos los partidos de todas las Categorías y Divisiones, en todas sus competiciones a disputarse desde el día de mañana y hasta el domingo 12 de octubre próximo.
Tori Penso, de Estados Unidos, será el árbitro del amistoso internacional entre Argentina y VenezuelaDeportes10/10/2025
La estadounidense Tori Penso será la encargada de impartir justicia en el amistoso entre Argentina y Venezuela a disputarse en Miami.
Tras una goleada humillante ante Boca y con el futuro del DT Cristian Fabbiani cuestionado, la "Lepra" recibirá a Tigre en el Coloso Marcelo Bielsa. Mientras tanto, el "Matador" vive su mejor momento del semestre y sueña con meterse en la Sudamericana. Tigre tendría como titular al hijo de Miguel Ángel Russo.
El equipo de Lionel Scaloni jugará este viernes, desde las 21hs, en el Hard Rock Stadium, en el primero de los amistosos de la fecha FIFA. La Albiceleste buscará mantener su gran presente futbolístico.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El 20% de los beneficiarios cobra planes sociales por Mercado Pago: más de $11.000 millones en intereses
El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, celebró que más de un millón de personas ya cobran sus planes sociales a través de Mercado Pago y pidió que se permita hacer lo mismo con jubilaciones y pensiones.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Este viernes, por ser feriado nacional, los colectivos funcionarán con frecuencia de domingoSalta10/10/2025
Tampoco estará habilitada la atención al público en los Centros de Atención de SAETA. Los usuarios podrán seguir la localización de las unidades por la app.
Su familia informó que no regresó al hogar luego de dejar a sus hijas en el colegio en la mañana de este jueves.