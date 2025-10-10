Gimnasia y Tiro recibe a Temperley en un duelo clave por el Reducido de la Primera Nacional

La serie tendrá un árbitro anunciado: Álvaro Carranza dirigirá el encuentro en la capital salteña. directvsports.com

Como dato importante: la transmisión estará disponible por TyC Sports.

Gimnasia y Tiro, con el empuje de su gente y jugando en casa, debe imponer su localía; Temperley, por su parte, intentará mantenerse firme en la defensa y buscar una ventaja de visitante que le de la ventaja en la serie.