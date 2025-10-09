Este viernes por ser feriado nacional, los colectivos funcionarán con frecuencia de domingo

Tampoco estará habilitada la atención al público en los Centros de Atención de SAETA. Los usuarios podrán seguir la localización de las unidades por la app.

Salta09/10/2025

SAETA informó que mañana 10 de octubre, debido a cumplirse el feriado nacional por el Día de la Raza, el servicio de transporte urbano de pasajeros sufrirá modificaciones en su diagrama de trabajo.

Los corredores urbanos y metropolitanos cumplirán horarios similares a los de un domingo.

Los usuarios podrán seguir la localización de las unidades en circulación, a través de SAETA APP, disponible para celulares con sistema Android y de iOS.

Tampoco estará habilitada la atención al público en los Centros de Atención al Usuario de SAETA, la que se retomará con normalidad el próximo lunes 13 en horario habitual.

