Messi despidió a Miguel Ángel Russo: “QEPD, Miguel"

Mediante un posteo en sus redes sociales, el capitán argentino expresó su pésame a la familia, amigos y allegados del histórico entrenador de Boca.

Deportes09/10/2025

lionel-messi_862x485

Lionel Messi publicó un mensaje de condolencias este jueves por la muerte de Miguel Ángel Russo. Desde la concentración de la Selección argentina en Miami, el capitán se hizo eco de la noticia que movilizó al fútbol argentino en las últimas horas.

“QEPD, Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana”, escribió Messi, en letras blancas sobre un fondo negro, en una historia que subió a su cuenta de Instagram.

En el entrenamiento del miércoles, al conocer la triste noticia de la muerte de Russo, el plantel de la Selección argentina se había reunido en un círculo para rendir un sentido homenaje con un minuto de silencio.

En la cuenta oficial de la Selección, luego se publicó el siguiente mensaje: “Nuestro mayor respeto a la memoria de Miguel Ángel Russo y el cálido abrazo a sus familiares, seres queridos y compañeros de Boca. QEPD, Miguel”.

Messi Russp

Te puede interesar
G2yPWkQWYAAipPa?format=jpg&name=small

Baja sensible para la Selección Argentina Sub-20

Deportes09/10/2025

Álvaro Montoro es baja para lo que resta del Mundial El futbolista de Botafogo sufrió una fractura en la clavícula derecha, será trasladado a Buenos Aires para ser intervenido quirúrgicamente. Por esta baja, la "Albiceleste" terminará la competencia con 20 jugadores.

720

Miguel Ángel Russo será velado en La Bombonera

Deportes09/10/2025

Según informó Boca, quienes deseen acercarse a darle el último adiós podrán hacerlo entre las 10:00 y las 22:00 horas. "Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar", comunicó Boca.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail