La Confederación Sudamericana no solo recordó a Miguel en redes sociales, también realizó un emotivo gesto. La sede amaneció con la bandera Argentina a media asta.
Messi despidió a Miguel Ángel Russo: “QEPD, Miguel"
Mediante un posteo en sus redes sociales, el capitán argentino expresó su pésame a la familia, amigos y allegados del histórico entrenador de Boca.Deportes09/10/2025
Lionel Messi publicó un mensaje de condolencias este jueves por la muerte de Miguel Ángel Russo. Desde la concentración de la Selección argentina en Miami, el capitán se hizo eco de la noticia que movilizó al fútbol argentino en las últimas horas.
“QEPD, Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana”, escribió Messi, en letras blancas sobre un fondo negro, en una historia que subió a su cuenta de Instagram.
#SelecciónMayor Nuestro mayor respeto a la memoria de Miguel Ángel Russo y el cálido abrazo a sus familiares, seres queridos y compañeros de @BocaJrsOficial.— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 9, 2025
QEPD, Miguel 🕊️ pic.twitter.com/C79loahhUH
En el entrenamiento del miércoles, al conocer la triste noticia de la muerte de Russo, el plantel de la Selección argentina se había reunido en un círculo para rendir un sentido homenaje con un minuto de silencio.
En la cuenta oficial de la Selección, luego se publicó el siguiente mensaje: “Nuestro mayor respeto a la memoria de Miguel Ángel Russo y el cálido abrazo a sus familiares, seres queridos y compañeros de Boca. QEPD, Miguel”.
Gianni Infantino despidió a Miguel Ángel Russo: "Nos queda su impresionante fortaleza y espíritu de lucha"Deportes09/10/2025
El presidente de la FIFA recordó al exentrenador de Boca con un mensaje en redes sociales, en el que resaltó su devoción por el fútbol y su lucha contra la enfermedad. También CONMEBOL dispuso una acción especial.
El fallecimiento de "Miguelo" a sus 69 años generó un fuerte golpe para toda la estructura nacional y continental. De manera formal, la casa madre decidió reconocer al entrenador en todas sus divisionales.
Álvaro Montoro es baja para lo que resta del Mundial El futbolista de Botafogo sufrió una fractura en la clavícula derecha, será trasladado a Buenos Aires para ser intervenido quirúrgicamente. Por esta baja, la "Albiceleste" terminará la competencia con 20 jugadores.
Según informó Boca, quienes deseen acercarse a darle el último adiós podrán hacerlo entre las 10:00 y las 22:00 horas. "Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar", comunicó Boca.
Alejo Sarco, Maher Carrizo (2) y Mateo Silvetti anotaron para la Albiceleste. Es la primera vez que el equipo supera los octavos de final del torneo desde 2011. El próximo rival será Mexico.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Taxis y remises: vehículos con hasta 15 años de antigüedad podrán incorporarse al sistemaSalta08/10/2025
Concejales capitalinos aprobaron ampliar de 10 a 15 años la antigüedad de los vehículos que podrán incorporarse al sistema, equiparando así esta condición con la que rige al transporte por plataformas.
El Concejo Deliberante ratificó el convenio entre la Ciudad y AMT por el que delega al organismo provincial la totalidad de sus facultades y/o potestades referidas al servicio público de taxis y remises.
Banco Macro informó que, en su reunión de Directorio, aprobó un programa de recompra de acciones propias emitidas por la entidad, en el mercado local, bajo una serie de condiciones principales.
Emiliano Estrada apuntado en el Congreso: el miércoles definirán el pedido de desafueroPolítica09/10/2025
Después de la polémica desatada por un oficio judicial contra del libertario José Luis Espert, la Cámara de Diptuados retomó el pedido hecho por la justicia federal de Salta en junio y definió el desafuero de Estrada.