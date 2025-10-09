Messi despidió a Miguel Ángel Russo: “QEPD, Miguel"

Lionel Messi publicó un mensaje de condolencias este jueves por la muerte de Miguel Ángel Russo. Desde la concentración de la Selección argentina en Miami, el capitán se hizo eco de la noticia que movilizó al fútbol argentino en las últimas horas.

“QEPD, Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana”, escribió Messi, en letras blancas sobre un fondo negro, en una historia que subió a su cuenta de Instagram.

#SelecciónMayor Nuestro mayor respeto a la memoria de Miguel Ángel Russo y el cálido abrazo a sus familiares, seres queridos y compañeros de @BocaJrsOficial.



QEPD, Miguel 🕊️ pic.twitter.com/C79loahhUH — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 9, 2025

En el entrenamiento del miércoles, al conocer la triste noticia de la muerte de Russo, el plantel de la Selección argentina se había reunido en un círculo para rendir un sentido homenaje con un minuto de silencio.

En la cuenta oficial de la Selección, luego se publicó el siguiente mensaje: “Nuestro mayor respeto a la memoria de Miguel Ángel Russo y el cálido abrazo a sus familiares, seres queridos y compañeros de Boca. QEPD, Miguel”.