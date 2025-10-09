La Confederación Sudamericana no solo recordó a Miguel en redes sociales, también realizó un emotivo gesto. La sede amaneció con la bandera Argentina a media asta.
Gianni Infantino despidió a Miguel Ángel Russo: "Nos queda su impresionante fortaleza y espíritu de lucha"
El presidente de la FIFA recordó al exentrenador de Boca con un mensaje en redes sociales, en el que resaltó su devoción por el fútbol y su lucha contra la enfermedad. También CONMEBOL dispuso una acción especial.Deportes09/10/2025
El mundo despide a Miguel Ángel Russo y a las salutaciones se sumó Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, que publico emotivas palabras para el exentrenador de Boca.
Al lamento, el titular de la Federación Internacional dejó un claro mensaje: "Un hombre de fútbol que dio todo por el deporte que tanto amó".
El fallecimiento de "Miguelo" a sus 69 años generó un fuerte golpe para toda la estructura nacional y continental. De manera formal, la casa madre decidió reconocer al entrenador en todas sus divisionales.
Según informó Boca, quienes deseen acercarse a darle el último adiós podrán hacerlo entre las 10:00 y las 22:00 horas. "Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar", comunicó Boca.
A los 69 años, murió Miguel Ángel Russo. El entrenador de Boca Juniors, que regresó al club a mediados de este año, había sufrido en las últimas semanas una recaída en su cuadro de salud que había obligado a hospitalizarlo en distintas ocasiones
