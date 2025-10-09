Gianni Infantino despidió a Miguel Ángel Russo: "Nos queda su impresionante fortaleza y espíritu de lucha"

El presidente de la FIFA recordó al exentrenador de Boca con un mensaje en redes sociales, en el que resaltó su devoción por el fútbol y su lucha contra la enfermedad. También CONMEBOL dispuso una acción especial.

Deportes09/10/2025

El mundo despide a Miguel Ángel Russo y a las salutaciones se sumó Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, que publico emotivas palabras para el exentrenador de Boca. 

Al lamento, el titular de la Federación Internacional dejó un claro mensaje: "Un hombre de fútbol que dio todo por el deporte que tanto amó". 

