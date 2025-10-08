A los 69 años, murió Miguel Ángel Russo. El entrenador de Boca Juniors, que regresó al club a mediados de este año, había sufrido en las últimas semanas una recaída en su cuadro de salud que había obligado a hospitalizarlo en distintas ocasiones
Argentina goleó a Nigeria y pasó a los cuartos de final del Mundial Sub 20
Alejo Sarco, Maher Carrizo (2) y Mateo Silvetti anotaron para la Albiceleste. Es la primera vez que el equipo supera los octavos de final del torneo desde 2011. El próximo rival será Mexico.Deportes08/10/2025
La Selección argentina venció con autoridad a Nigeria (4-0) por los octavos de final del Mundial sub 20 y alcanzó los cuartos del torneo por primera vez desde 2011. Los goles para el equipo de Diego Placente los convirtieron Alejo Sarco, Maher Carrizo (2) y Mateo Silvetti.
La Albiceleste logró derrotar al mismo rival que la eliminó en la edición de 2023. El conjunto africano había terminado fuera de los primeros dos puestos de su zona, pero clasificó como uno de los cuatro mejores terceros de la fase inicial.
En la próxima instancia, Argentina se medirá con México este sábado desde las 20 por los cuartos de final. El Tri viene de eliminar al anfitrión, Chile, con una goleada por 4-1.
"¿Quién me va a dar los pases atrás?". El capitán de la Selección Argenitna saludó a su compañero del Inter Miami, luego de que anunciara que, a final de temporada, colgará los botines y dirá adiós al fútbol profesional como jugador.
Por precaución ante los incidentes sociales en la "ciudad azul", se descartó la sede original. El encuentro se reprogramó para el lunes 13/10 en el estadio del Inter Miami.
Desde las 16.30, Argentina se medirá ante Nigeria por los octavos de final
Esta tarde, a partir de las 16.30, Argentina se medirá ante Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20. El encuentro, que tendrá lugar el estadio Nacional de Santiago de Chile, contará con el arbitraje del italiano Maurizio Mariani.
Una baja Mundial para la selección de Scaloni
Malas noticias para la Selección Argentina: FIFA confirmó una fecha de suspensión para Nicolás Otamendi y se perderá el debut en el Mundial 2026. El defensor argentino había sido expulsado en el último encuentro por Eliminatorias ante Ecuador.
Con la presencia del volante salteño Mateo Rivero, ex jugador de Villa San Antonio, a 'Albiceleste' perdía 2-0, pero logró empatar con dos goles de Bruno Cabral, máximo anotador del torneo. Luego, tropezó desde los 12 pasos.
El director del SAMEC, Daniel Romero, señaló que se detectaron desigualdades en la distribución de guardias de traslados aéreos entre profesionales. En el nuevo esquema se tendrá en cuenta la cantidad de vuelos realizada.
Los legisladores salteños, mediante un proyecto de declaración, repudiaron la intención del gobierno nacional de fusionar del Instituto Nacional de Prevención Sísmica con el Servicio Geológico Minero Argentino.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El intendente de la Municipalidad de Salta presentará ante Nación un listado con los vecinos que cuentan con la documentación necesaria para que la pensión sea restituida.
SAMEC: “Había médicos que cobraban cuatro millones más", denunció Mangione
El ministro de Salud afirmó que su gestión puso “la lupa” en diferentes sectores y uno de esos fue SAMEC, donde se detectó que “había médicos que cobraban millones sin trabajar”.