Argentina goleó a Nigeria y pasó a los cuartos de final del Mundial Sub 20

Alejo Sarco, Maher Carrizo (2) y Mateo Silvetti anotaron para la Albiceleste. Es la primera vez que el equipo supera los octavos de final del torneo desde 2011. El próximo rival será Mexico.

Deportes08/10/2025

La Selección argentina venció con autoridad a Nigeria (4-0) por los octavos de final del Mundial sub 20 y alcanzó los cuartos del torneo por primera vez desde 2011. Los goles para el equipo de Diego Placente los convirtieron Alejo Sarco, Maher Carrizo (2) y Mateo Silvetti.

La Albiceleste logró derrotar al mismo rival que la eliminó en la edición de 2023. El conjunto africano había terminado fuera de los primeros dos puestos de su zona, pero clasificó como uno de los cuatro mejores terceros de la fase inicial.

En la próxima instancia, Argentina se medirá con México este sábado desde las 20 por los cuartos de final. El Tri viene de eliminar al anfitrión, Chile, con una goleada por 4-1.

Dolor en el mundo del fútbol: murió Miguel Ángel Russo

Deportes08/10/2025

A los 69 años, murió Miguel Ángel Russo. El entrenador de Boca Juniors, que regresó al club a mediados de este año, había sufrido en las últimas semanas una recaída en su cuadro de salud que había obligado a hospitalizarlo en distintas ocasiones

Una baja Mundial para la selección de Scaloni

Javier Aparicio
Deportes07/10/2025

Malas noticias para la Selección Argentina: FIFA confirmó una fecha de suspensión para Nicolás Otamendi y se perderá el debut en el Mundial 2026. El defensor argentino había sido expulsado en el último encuentro por Eliminatorias ante Ecuador.

