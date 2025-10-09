En principio, se dispondrá de un swap por USD 20.000 millones y EEUU busca incentivar además las inversiones privadas para fortalecer la economía de la Argentina y desplazar a China en las áreas de tecnología, comunicación y energía.
El dólar se dispara y roza los $1500 tras agotarse las divisas del Tesoro
Luego de consumir los dólares que había comprado al campo con retenciones cero, el Gobierno enfrenta una nueva presión cambiaria. El BCRA podría intervenir para defender el techo de la banda.Economía09/10/2025
Luego de varias jornadas sin grandes movimientos, y cuando el Tesoro se consumió las divisas que le había comprado al campo con las retenciones cero, el dólar vuelve a saltar y opera cerca de $1500.
El tipo de cambio minorista sube $35 y se vende a $1490 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA). En tanto, en el segmento mayorista, operó en $1468, un salto de $38 respecto del “techo” impuesto por el Tesoro en las últimas ruedas.
Como informó TN, el Gobierno se consumió los dólares que le había comprado al campo con las retenciones cero y el mercado especulaba que ya desde hoy se volvería a testear el techo de la banda cambiaria ($1485,14), lo que habilitaría al Banco Central a intervenir para defender ese tope.
Por su parte, las acciones argentinas en Wall Street operaban con mejoras de hasta 10% y los bonos mostraban números verdes. El riesgo país seguía por encima de 1000 puntos.
Las subas estaban lideradas por los papeles de BBVA (10%); seguida por Banco Macro (9,4%) y Central Puerto (5,9%). Mientras los títulos de deuda anotaban mejoras de hasta 7,9% en el exterior.
Luego de los encuentros del ministro de Economía, Luis Caputo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la jefa del FMI, Kristalina Georgieva, en Washington, no hay detalles sobre la asistencia financiera del Tesoro estadounidense, los inversores aguardan conocer el mecanismo a utilizar, montos, plazos y exigencias.
El FMI dijo que “en breve” habrá novedades sobre la asistencia a la Argentina
La jefa del FMI, Kristalina Georgieva, indicó que habrá novedades “en breve” sobre la asistencia a la Argentina y anticipó que podría ser el último programa con el organismo.
“Una opción es que Estados Unidos preste sus Derechos Especiales de Giro (DEG), o activos de reserva del FMI, a Argentina, tal como lo hizo con Qatar en 2023″, planteó.
Según el FMI, la mayor prioridad para Argentina es acumular reservas. “Cuando el país pueda afrontar las obligaciones del servicio de la deuda y las presiones internas, con una sólida posición de reservas, entonces, por supuesto, podrá continuar implementando sus programas y mantener a la población argentina comprometida”, indicó Georgieva.
FMI y Caputo buscan consolidar un nuevo paquete de auxilio antes de la reunión Milei-TrumpEconomía09/10/2025
El Fondo Monetario Internacional (FMI) está apurando el trabajo técnico para concretar un nuevo paquete de auxilio al Gobierno argentino, que incluiría el respaldo al swap con Derechos Especiales de Giro (DEGs), un activo de reserva del Fondo.
Con tasas de hasta 15% y trámites más estrictos, los potenciales compradores esperan tras las elecciones legislativas, mientras crece la oferta de departamentos en alquiler.
El Tesoro mantuvo sus intervenciones sobre el dólar oficial, y de confirmarse finalmente que usó otros u$s327 millones, el MECON ya gastó el 90% de los dólares que le compró al agro.
Dólar: a cuánto se irá la divisa tras las elecciones, según más de 40 consultoras y bancosEconomía08/10/2025
El BCRA difundió las nuevas proyecciones del mercado para los últimos meses del año. Los "gurúes de la City" estiman que el tipo de cambio mayorista superará el techo de la banda en diciembre.
Georgieva puso a la Argentina como ejemplo y se refirió a la negociación con el TesoroEconomía08/10/2025
La directora del FMI, Kristalina Georgieva, señaló en una presentación este miércoles en Washington que “el éxito” del programa de ajuste del Gobierno “dependerá de lograr que la gente acompañe”.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Los plazos fijos se mantienen como una de las alternativas preferidas de los ahorristas en Argentina. En octubre de 2025, las entidades bancarias actualizaron las tasas de interés para los depósitos a largo plazo.
La medida de fuerza es impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y se debe a la falta de convocatoria del Gobierno a la paritaria nacional del sector.
Taxis y remises: vehículos con hasta 15 años de antigüedad podrán incorporarse al sistemaSalta08/10/2025
Concejales capitalinos aprobaron ampliar de 10 a 15 años la antigüedad de los vehículos que podrán incorporarse al sistema, equiparando así esta condición con la que rige al transporte por plataformas.
Banco Macro informó que, en su reunión de Directorio, aprobó un programa de recompra de acciones propias emitidas por la entidad, en el mercado local, bajo una serie de condiciones principales.