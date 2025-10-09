El dólar se dispara y roza los $1500 tras agotarse las divisas del Tesoro

Luego de varias jornadas sin grandes movimientos, y cuando el Tesoro se consumió las divisas que le había comprado al campo con las retenciones cero, el dólar vuelve a saltar y opera cerca de $1500.

El tipo de cambio minorista sube $35 y se vende a $1490 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA). En tanto, en el segmento mayorista, operó en $1468, un salto de $38 respecto del “techo” impuesto por el Tesoro en las últimas ruedas.

Como informó TN, el Gobierno se consumió los dólares que le había comprado al campo con las retenciones cero y el mercado especulaba que ya desde hoy se volvería a testear el techo de la banda cambiaria ($1485,14), lo que habilitaría al Banco Central a intervenir para defender ese tope.

Por su parte, las acciones argentinas en Wall Street operaban con mejoras de hasta 10% y los bonos mostraban números verdes. El riesgo país seguía por encima de 1000 puntos.

Las subas estaban lideradas por los papeles de BBVA (10%); seguida por Banco Macro (9,4%) y Central Puerto (5,9%). Mientras los títulos de deuda anotaban mejoras de hasta 7,9% en el exterior.

Luego de los encuentros del ministro de Economía, Luis Caputo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la jefa del FMI, Kristalina Georgieva, en Washington, no hay detalles sobre la asistencia financiera del Tesoro estadounidense, los inversores aguardan conocer el mecanismo a utilizar, montos, plazos y exigencias.

El FMI dijo que “en breve” habrá novedades sobre la asistencia a la Argentina

La jefa del FMI, Kristalina Georgieva, indicó que habrá novedades “en breve” sobre la asistencia a la Argentina y anticipó que podría ser el último programa con el organismo.

“Una opción es que Estados Unidos preste sus Derechos Especiales de Giro (DEG), o activos de reserva del FMI, a Argentina, tal como lo hizo con Qatar en 2023″, planteó.

Según el FMI, la mayor prioridad para Argentina es acumular reservas. “Cuando el país pueda afrontar las obligaciones del servicio de la deuda y las presiones internas, con una sólida posición de reservas, entonces, por supuesto, podrá continuar implementando sus programas y mantener a la población argentina comprometida”, indicó Georgieva.

