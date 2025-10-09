Bessent anunció que el Tesoro de EEUU compró pesos y confirmó el swap por u$s20.000 millones

Los precios del changuito de supermercado subieron hasta 3,3% en algunas provincias, según un informe privado. Santa Cruz volvió a ser la región más cara y Corrientes la más económica.
Tras un largo hermetismo y en el final del viaje del ministro del Economía, Luis Caputo, a Washington, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, anunció que intervino en el mercado cambiario con la "compra de pesos", lo que confirmó fuertes rumores que indicaban que, a través de un banco internacional, el gigante del norte vendió dólares en la rueda local. Además confirmó que cerraron un acuerdo de swap de divisas por u$s20.000 millones con el Banco Central de Argentina y ratificó el esquema de bandas para la flotación del dólar.
"Hoy compramos directamente pesos argentinos", confirmó desde la red social "X", el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent. Además, anunció que "hemos cerrado un acuerdo de swap de divisas por u$s20.000 millones con el Banco Central de Argentina". "Su banda cambiaria sigue siendo adecuada para su propósito", ratificó además el funcionario del Donald Trump ante las dudas que sugieren que el esquema cambiario sería modificado tras las elecciones de medio término el 26 de octubre.
"El Tesoro concluyó cuatro días de intensas reuniones con el Ministro Luis Caputo y su equipo en Washington D.C. Conversamos sobre los sólidos fundamentos económicos de Argentina, incluyendo los cambios estructurales ya en marcha que generarán importantes exportaciones en dólares y reservas de divisas", reveló Bessent, al tiempo que aseguró que "Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez".
Además brindó un apoyo sin precedentes al sostener que "el Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados" y le recalcó al ministro Luis Caputo que "el liderazgo económico de América Primero del presidente Donald Trump está comprometido a fortalecer a nuestros aliados que dan la bienvenida al comercio justo y la inversión estadounidense".
En principio, se dispondrá de un swap por USD 20.000 millones y EEUU busca incentivar además las inversiones privadas para fortalecer la economía de la Argentina y desplazar a China en las áreas de tecnología, comunicación y energía.
