Sáenz reclamó legisladores que se planten con firmeza ante el gobierno nacional

El gobernador Gustavo Sáenz compartió en su cuenta de X un video en el que llamó a “poner a Salta primero” y respaldó al frente provincial Primero los Salteños, que impulsa las candidaturas de Flavia Royón como senadora nacional y Bernardo Biella como diputado nacional.

“El frente provincial Primero los Salteños tiene una convicción clara: más allá de las ideologías y de cualquier interés partidario, ponemos siempre a Salta y a las necesidades de nuestra gente en primer lugar”, expresó el mandatario.

La voz de las provincias debe hacerse fuerte en el Congreso.

Sáenz afirmó que “la voz de las provincias debe hacerse fuerte en el Congreso” y sostuvo que “es ahora, es urgente”. En el video se lo escucha decir: “En Salta necesitamos legisladores nacionales que acompañen e impulsen medidas que ayuden al crecimiento, a la economía y al trabajo, y que se planten con firmeza cuando alguna medida del gobierno central perjudique a nuestra provincia y a nuestra gente”.

El gobernador remarcó que el 26 de octubre los salteños tendrán la oportunidad de elegir representantes “que defiendan la producción, el trabajo y el futuro de la provincia”.