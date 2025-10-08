El especial mensaje de Messi a Jordi Alba tras anunciar su retiro

"¿Quién me va a dar los pases atrás?". El capitán de la Selección Argenitna saludó a su compañero del Inter Miami, luego de que anunciara que, a final de temporada, colgará los botines y dirá adiós al fútbol profesional como jugador.

Deportes08/10/2025

Los retiros continúan siendo tendencia en el Inter Miami. Luego del anuncio de Sergio Busquets, Jordi Alba se sumó y reveló que le pondrá punto y final a su carrera como futbolista profesional, una vez finalice la temporada. Su compañero en el Inter Miami, Lionel Messi, le envió un emotivo mensaje en la publicación de despedida.

"Gracias a vos, Jordi. Te voy a extrañar mucho. Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí. Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años. ¿Quién me va a dar los pases atrás ahora?", expresó el capitán de la Selección Argentina.

Messi y Alba tienen entre sí 48 participaciones directas en goles, quinto en el ranking de contribuciones del rosarino, tan sólo superado por Andrés Iniesta (53), Pedro (54), Neymar (67) y Luis Suárez (120). En el desglose, son 33 tantos de la Pulga asistidos por el lateral y 15, invirtiendo los roles.

720

rTTX7nstA_720x0__1

segun-especialistas-en-el-ultimo-tiempo-se-incrementaron-las-consultas-por-problemas-de-salud-mental

