Argentina no jugará ante Puerto Rico en Chicago

Por precaución ante los incidentes sociales en la "ciudad azul", se descartó la sede original. El encuentro se reprogramó para el lunes 13/10 en el estadio del Inter Miami.

Deportes08/10/2025

miniatura_68e46e280468b

La sede del amistoso entre Argentina y Puerto Rico sufrió un giro inesperado: la ciudad de Chicago quedó descartada como escenario debido a los incidentes y disturbios sociales que atraviesa. En su lugar, el partido se llevará a cabo el lunes 13 de octubre en el estadio del Inter Miami.

El cambio se produce en medio de la planificación de la doble fecha FIFA, en la que el seleccionado conducido por Lionel Scaloni tiene previsto disputar otro amistoso. La decisión de alterar la sede responde a criterios de seguridad y logística, y ya ha sido confirmada por la organización del evento.

De esta manera, lo que era una gira con partido en Hard Rock Stadium (Miami) y encuentro en Chicago, mutará hacia una concentración más regional, con los dos enfrentamientos disputándose en el estado de Florida.

Te puede interesar
720

Una baja Mundial para la selección de Scaloni

Javier Aparicio
Deportes07/10/2025

Malas noticias para la Selección Argentina: FIFA confirmó una fecha de suspensión para Nicolás Otamendi y se perderá el debut en el Mundial 2026. El defensor argentino había sido expulsado en el último encuentro por Eliminatorias ante Ecuador.

rTTX7nstA_720x0__1

Gimnasia y Tiro espera por Forestello

Deportes07/10/2025

Gimnasia y Tiro ya sabe quién será su rival en la primera ronda eliminatoria del Reducido de la Primera Nacional: será Temperley. El partido se jugará en Salta, el sábado 11 de octubre a las 20:30 horas. El tecnico Fernando Tete Quiroz espera por la recuperación de los lesionados Gabriel Diaz y Lautaro Gordillo.

Lo más visto
segun-especialistas-en-el-ultimo-tiempo-se-incrementaron-las-consultas-por-problemas-de-salud-mental

Salta crea su propia Residencia en Salud Mental y Consumos Problemáticos

Salud07/10/2025

Esta decisión, que será financiada íntegramente con presupuesto provincial, busca fortalecer el sistema de salud, federalizar la atención e incorporar recurso humano especializado en el interior, con un enfoque integral y comunitario. Por lo cual se abrió un concurso extraordinario con la convocatoria que se extiende del 8 al 13 de octubre.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail