Argentina no jugará ante Puerto Rico en Chicago

La sede del amistoso entre Argentina y Puerto Rico sufrió un giro inesperado: la ciudad de Chicago quedó descartada como escenario debido a los incidentes y disturbios sociales que atraviesa. En su lugar, el partido se llevará a cabo el lunes 13 de octubre en el estadio del Inter Miami.

El cambio se produce en medio de la planificación de la doble fecha FIFA, en la que el seleccionado conducido por Lionel Scaloni tiene previsto disputar otro amistoso. La decisión de alterar la sede responde a criterios de seguridad y logística, y ya ha sido confirmada por la organización del evento.

De esta manera, lo que era una gira con partido en Hard Rock Stadium (Miami) y encuentro en Chicago, mutará hacia una concentración más regional, con los dos enfrentamientos disputándose en el estado de Florida.