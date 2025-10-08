"¿Quién me va a dar los pases atrás?". El capitán de la Selección Argenitna saludó a su compañero del Inter Miami, luego de que anunciara que, a final de temporada, colgará los botines y dirá adiós al fútbol profesional como jugador.
Argentina no jugará ante Puerto Rico en Chicago
Por precaución ante los incidentes sociales en la "ciudad azul", se descartó la sede original. El encuentro se reprogramó para el lunes 13/10 en el estadio del Inter Miami.Deportes08/10/2025
La sede del amistoso entre Argentina y Puerto Rico sufrió un giro inesperado: la ciudad de Chicago quedó descartada como escenario debido a los incidentes y disturbios sociales que atraviesa. En su lugar, el partido se llevará a cabo el lunes 13 de octubre en el estadio del Inter Miami.
El cambio se produce en medio de la planificación de la doble fecha FIFA, en la que el seleccionado conducido por Lionel Scaloni tiene previsto disputar otro amistoso. La decisión de alterar la sede responde a criterios de seguridad y logística, y ya ha sido confirmada por la organización del evento.
De esta manera, lo que era una gira con partido en Hard Rock Stadium (Miami) y encuentro en Chicago, mutará hacia una concentración más regional, con los dos enfrentamientos disputándose en el estado de Florida.
Desde las 16.30, Argentina se medirá ante Nigeria por los octavos de final
Esta tarde, a partir de las 16.30, Argentina se medirá ante Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20. El encuentro, que tendrá lugar el estadio Nacional de Santiago de Chile, contará con el arbitraje del italiano Maurizio Mariani.
Una baja Mundial para la selección de Scaloni
Malas noticias para la Selección Argentina: FIFA confirmó una fecha de suspensión para Nicolás Otamendi y se perderá el debut en el Mundial 2026. El defensor argentino había sido expulsado en el último encuentro por Eliminatorias ante Ecuador.
Con la presencia del volante salteño Mateo Rivero, ex jugador de Villa San Antonio, a 'Albiceleste' perdía 2-0, pero logró empatar con dos goles de Bruno Cabral, máximo anotador del torneo. Luego, tropezó desde los 12 pasos.
Gimnasia y Tiro ya sabe quién será su rival en la primera ronda eliminatoria del Reducido de la Primera Nacional: será Temperley. El partido se jugará en Salta, el sábado 11 de octubre a las 20:30 horas. El tecnico Fernando Tete Quiroz espera por la recuperación de los lesionados Gabriel Diaz y Lautaro Gordillo.
Miguel Russo, internado con “pronóstico reservado”: qué dice el comunicado oficial de BocaDeportes07/10/2025
El entrenador de Boca atraviesa un delicado momento de salud y permanece internado en su casa, según informaron desde el club de la Ribera a través de un mensaje oficial en redes sociales.
Falleció un día antes de su cumpleaños por hantavirus: apuntan contra el hospital de Yrigoyen
Mónica, hermana de Maxi, el joven de 20 años que murió por hantavirus, relató el calvario que vivieron entre idas y vueltas en el Hospital Eva Perón de Hipólito Yrigoyen.
Esta decisión, que será financiada íntegramente con presupuesto provincial, busca fortalecer el sistema de salud, federalizar la atención e incorporar recurso humano especializado en el interior, con un enfoque integral y comunitario. Por lo cual se abrió un concurso extraordinario con la convocatoria que se extiende del 8 al 13 de octubre.
El director del SAMEC, Daniel Romero, señaló que se detectaron desigualdades en la distribución de guardias de traslados aéreos entre profesionales. En el nuevo esquema se tendrá en cuenta la cantidad de vuelos realizada.
Los legisladores salteños, mediante un proyecto de declaración, repudiaron la intención del gobierno nacional de fusionar del Instituto Nacional de Prevención Sísmica con el Servicio Geológico Minero Argentino.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.