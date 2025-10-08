Desde las 16.30, Argentina se medirá ante Nigeria por los octavos de final

Con nueve unidades, producto de las victorias ante Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), la Albiceleste consiguió la clasificación como lider en su zona. El conjunto africano, en cambio, finalizó como uno de los mejores terceros del certamen, luego de sumar cuatro puntos (0-1 ante Noruega, 3-2 frente a Arabia Saudita e igualdad en uno ante Colombia).

Miércoles 8 de octubre

16.30 Argentina - Nigeria, en el estadio Nacional de Santiago de Chile

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)

Asistente 1: Daniele Bindoni (Italia)

Asistente 2: Alberto Tegoni (Italia)

Cuarto árbitro: Jalal jayed (Marruecos)