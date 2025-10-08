Desde las 16.30, Argentina se medirá ante Nigeria por los octavos de final

Esta tarde, a partir de las 16.30, Argentina se medirá ante Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20. El encuentro, que tendrá lugar el estadio Nacional de Santiago de Chile, contará con el arbitraje del italiano Maurizio Mariani.

Con nueve unidades, producto de las victorias ante Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), la Albiceleste consiguió la clasificación como lider en su zona. El conjunto africano, en cambio, finalizó como uno de los mejores terceros del certamen, luego de sumar cuatro puntos (0-1 ante Noruega, 3-2 frente a Arabia Saudita e igualdad en uno ante Colombia).

Miércoles 8 de octubre
16.30 Argentina - Nigeria, en el estadio Nacional de Santiago de Chile
Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)
Asistente 1: Daniele Bindoni (Italia)
Asistente 2: Alberto Tegoni (Italia)
Cuarto árbitro: Jalal jayed (Marruecos)

