Argentina se alista para la Fecha FIFA: Enzo Fernández, 'Cuti' Romero y Marcos Senesi, los primeros en llegar a Miami

La Selección Argentina empezó a poner primera rumbo a una nueva Fecha FIFA. Enzo Fernández, Cristian ‘Cuti’ Romero y Marcos Senesi fueron los primeros en aterrizar en Miami, donde el conjunto nacional iniciará su preparación bajo las órdenes de Lionel Scaloni.

El cuerpo técnico encabezado por el entrenador santafesino se encuentra en suelo estadounidense desde el sábado, ajustando los últimos detalles logísticos antes del arribo masivo de los futbolistas.

Según la planificación, este lunes a las 8:00 partirán desde Buenos Aires Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Marcos Acuña -los tres de River- y Leandro Paredes, de Boca. En tanto, el martes se sumará Facundo Cambeses, arquero de Racing, para completar el grupo de 27 convocados.

Con el plantel completo, la “Scaloneta” comenzará los entrenamientos de cara a los compromisos que afrontará en territorio norteamericano ante Venezuela y Puerto Rico, en lo que será una nueva puesta a punto pensando en la Copa del Mundo 2026.

La Selección Argentina enfrentará el 10 y 13 de octubre duelos amistosos ante Venezuela y Puerto Rico respectivamente, en el marco de la próxima doble fecha FIFA que sirve de preparación para la Copa del Mundo en Estados Unidos.

Para los compromisos de exhibición, Lionel Scaloni no podrá contar entre sus futbolistas con Thiago Almada, convocado originalmente por el staff del seleccionado. A través de un comunicado en redes, la “Albiceleste” no amplió en detalles y tan solo informó la baja del extremo en Norteamérica.