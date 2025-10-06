El argentino culminó en el 16° lugar en el circuito de Marina Bay. Tuvo una largada prometedora y buenos momentos en la pista.
Argentina se alista para la Fecha FIFA: Enzo Fernández, 'Cuti' Romero y Marcos Senesi, los primeros en llegar a Miami
Con el plantel completo, la “Scaloneta” comenzará los entrenamientos de cara a los compromisos que afrontará en territorio norteamericano ante Venezuela y Puerto Rico.Deportes06/10/2025Javier Aparicio
La Selección Argentina empezó a poner primera rumbo a una nueva Fecha FIFA. Enzo Fernández, Cristian ‘Cuti’ Romero y Marcos Senesi fueron los primeros en aterrizar en Miami, donde el conjunto nacional iniciará su preparación bajo las órdenes de Lionel Scaloni.
El cuerpo técnico encabezado por el entrenador santafesino se encuentra en suelo estadounidense desde el sábado, ajustando los últimos detalles logísticos antes del arribo masivo de los futbolistas.
Según la planificación, este lunes a las 8:00 partirán desde Buenos Aires Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Marcos Acuña -los tres de River- y Leandro Paredes, de Boca. En tanto, el martes se sumará Facundo Cambeses, arquero de Racing, para completar el grupo de 27 convocados.
Con el plantel completo, la “Scaloneta” comenzará los entrenamientos de cara a los compromisos que afrontará en territorio norteamericano ante Venezuela y Puerto Rico, en lo que será una nueva puesta a punto pensando en la Copa del Mundo 2026.
La Selección Argentina enfrentará el 10 y 13 de octubre duelos amistosos ante Venezuela y Puerto Rico respectivamente, en el marco de la próxima doble fecha FIFA que sirve de preparación para la Copa del Mundo en Estados Unidos.
Para los compromisos de exhibición, Lionel Scaloni no podrá contar entre sus futbolistas con Thiago Almada, convocado originalmente por el staff del seleccionado. A través de un comunicado en redes, la “Albiceleste” no amplió en detalles y tan solo informó la baja del extremo en Norteamérica.
Tras clasificar líder, la Selección Argentina viajó a Santiago para el duelo con NigeriaDeportes06/10/2025
El equipo dirigido por Diego Placente espera en la capital trasandina para su próximo encuentro ante Nigeria, manteniendo viva la ilusión en el Mundial Juvenil.
En un duelo de urgidos, Independiente empató con Godoy Cruz. El gol para el Tomba fue de Agustín Auzmendi, mientras que para el Rojo convirtió Santiago Montiel.
Triunfo Xeneize: Úbeda explicó el gran momento de Boca y le dedicó la victoria a Miguel RussoDeportes06/10/2025
El ayudante de campo de Boca Juniors, Claudio Úbeda, se hizo cargo de la dirección técnica por la ausencia de Miguel Ángel Russo y, tras la goleada 5-0 ante Newell's, dedicó el triunfo al DT principal.
"Muchos callan": la contundente queja de Gallardo tras la derrota de River ante Rosario CentralDeportes06/10/2025
Marcelo Gallardo se mostró visiblemente enojado tras la derrota de River Plate por 2-1 ante Rosario Central en Arroyito, y lanzó una fuerte acusación contra el arbitraje.
Derrota de Central Norte en la despedida de 'Sacha' Magno
Central Norte perdió 2-1 frente a Estudiantes de Río Cuarto en la última fecha de la Primera Nacional, cerrando una campaña con resultados irregulares.
Feriado del 10 de octubre: cuánto deben pagar si trabajás el Día del Respeto a la Diversidad CulturalArgentina03/10/2025
El viernes 10 de octubre es feriado nacional trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, generando un nuevo fin de semana largo para impulsar el turismo.
El Cordonazo de San Francisco traerá lluvias y un descenso térmico en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional informó que la capital salteña tendrá un domingo con 33°C, ráfagas de hasta 50 km/h y un brusco cambio desde la noche con el ingreso del Cordonazo de San Francisco.
Es gracias al crecimiento de algas saladas, afirman investigadores.
Petro acusa a Estados Unidos de "asesinato" por matar con un misil a tripulantes de una lanchaEl Mundo05/10/2025
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una grave acusación contra Estados Unidos, calificando de "asesinato" la acción de matar con un misil a tripulantes de una lancha en un operativo marítimo.
Un domingo a puro sabor salteño en el Festival de la Comida Regional de Castañares
El tradicional encuentro organizado por la Fundación Sentimiento cumple 22 años y reúne a puesteros de toda la ciudad con lo mejor de la gastronomía salteña.