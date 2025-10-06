En un duelo de urgidos, Independiente empató con Godoy Cruz. El gol para el Tomba fue de Agustín Auzmendi, mientras que para el Rojo convirtió Santiago Montiel.
Tras clasificar líder, la Selección Argentina viajó a Santiago para el duelo con Nigeria
El equipo dirigido por Diego Placente espera en la capital trasandina para su próximo encuentro ante Nigeria, manteniendo viva la ilusión en el Mundial Juvenil.Deportes06/10/2025
La Selección Argentina Sub 20 completó una primera ronda perfecta en el Mundial de la categoría y ya se encuentra en Santiago de Chile, donde el miércoles afrontará los octavos de final ante Nigeria.
El conjunto dirigido por Diego Placente superó con autoridad a Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), logrando así un pleno de nueve puntos que le aseguró el liderazgo de su zona.
Más allá de los números, el equipo mostró una identidad sólida, buen juego y una notable madurez competitiva. Esa combinación de factores alimentan las ilusiones del plantel.
El plantel viajó con confianza y entusiasmo, sabiendo que cumplió con el primer objetivo: avanzar de fase. Ahora, la ilusión de pelear por el título se renueva en tierras trasandinas, donde los pibes argentinos buscarán seguir escribiendo su historia.
Con información de Doble Amarilla
Triunfo Xeneize: Úbeda explicó el gran momento de Boca y le dedicó la victoria a Miguel RussoDeportes06/10/2025
El ayudante de campo de Boca Juniors, Claudio Úbeda, se hizo cargo de la dirección técnica por la ausencia de Miguel Ángel Russo y, tras la goleada 5-0 ante Newell's, dedicó el triunfo al DT principal.
"Muchos callan": la contundente queja de Gallardo tras la derrota de River ante Rosario CentralDeportes06/10/2025
Marcelo Gallardo se mostró visiblemente enojado tras la derrota de River Plate por 2-1 ante Rosario Central en Arroyito, y lanzó una fuerte acusación contra el arbitraje.
Derrota de Central Norte en la despedida de 'Sacha' Magno
Central Norte perdió 2-1 frente a Estudiantes de Río Cuarto en la última fecha de la Primera Nacional, cerrando una campaña con resultados irregulares.
Juventud Antoniana perdió ante Boca Unidos y definirá la Reválida en Salta
Juventud Antoniana perdió 2-0 en Corrientes ante Boca Unidos en el partido de ida por la Reválida del Federal A.
El mensaje de la F1 sobre Colapinto en el GP de Singapur: “El argentino vio el hueco”Deportes05/10/2025
El piloto argentino, que partió desde el puesto 16, logro colocarse 13°.
Feriado del 10 de octubre: cuánto deben pagar si trabajás el Día del Respeto a la Diversidad CulturalArgentina03/10/2025
El viernes 10 de octubre es feriado nacional trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, generando un nuevo fin de semana largo para impulsar el turismo.
El Cordonazo de San Francisco traerá lluvias y un descenso térmico en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional informó que la capital salteña tendrá un domingo con 33°C, ráfagas de hasta 50 km/h y un brusco cambio desde la noche con el ingreso del Cordonazo de San Francisco.
Es gracias al crecimiento de algas saladas, afirman investigadores.
Petro acusa a Estados Unidos de "asesinato" por matar con un misil a tripulantes de una lanchaEl Mundo05/10/2025
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una grave acusación contra Estados Unidos, calificando de "asesinato" la acción de matar con un misil a tripulantes de una lancha en un operativo marítimo.
Un domingo a puro sabor salteño en el Festival de la Comida Regional de Castañares
El tradicional encuentro organizado por la Fundación Sentimiento cumple 22 años y reúne a puesteros de toda la ciudad con lo mejor de la gastronomía salteña.