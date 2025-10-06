Tras clasificar líder, la Selección Argentina viajó a Santiago para el duelo con Nigeria

El equipo dirigido por Diego Placente espera en la capital trasandina para su próximo encuentro ante Nigeria, manteniendo viva la ilusión en el Mundial Juvenil.

La Selección Argentina Sub 20 completó una primera ronda perfecta en el Mundial de la categoría y ya se encuentra en Santiago de Chile, donde el miércoles afrontará los octavos de final ante Nigeria.

El conjunto dirigido por Diego Placente superó con autoridad a Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), logrando así un pleno de nueve puntos que le aseguró el liderazgo de su zona.

Más allá de los números, el equipo mostró una identidad sólida, buen juego y una notable madurez competitiva. Esa combinación de factores alimentan las ilusiones del plantel.

El plantel viajó con confianza y entusiasmo, sabiendo que cumplió con el primer objetivo: avanzar de fase. Ahora, la ilusión de pelear por el título se renueva en tierras trasandinas, donde los pibes argentinos buscarán seguir escribiendo su historia.

