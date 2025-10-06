Tras clasificar líder, la Selección Argentina viajó a Santiago para el duelo con Nigeria

La Selección Argentina Sub 20 completó una primera ronda perfecta en el Mundial de la categoría y ya se encuentra en Santiago de Chile, donde el miércoles afrontará los octavos de final ante Nigeria.

El conjunto dirigido por Diego Placente superó con autoridad a Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), logrando así un pleno de nueve puntos que le aseguró el liderazgo de su zona.

Más allá de los números, el equipo mostró una identidad sólida, buen juego y una notable madurez competitiva. Esa combinación de factores alimentan las ilusiones del plantel.

El plantel viajó con confianza y entusiasmo, sabiendo que cumplió con el primer objetivo: avanzar de fase. Ahora, la ilusión de pelear por el título se renueva en tierras trasandinas, donde los pibes argentinos buscarán seguir escribiendo su historia.

Con información de Doble Amarilla