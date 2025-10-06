Una cámara confirmó que “Pequeño J” se reunió con una de las víctimas del triple crimen

Ex Miss Bolivia, condenada por llevar 300 kilos de cocaína: “su aporte fue secundario”Judiciales06/10/2025
Jade Callau Barriga fue sentenciada a prisión condicional y multa de 2,7 millones de pesos, además de ser expulsada a su país.
El acusado fue grabado días antes del hecho junto a la adolescente de 15 años en un local de comida rápida. La imagen refuerza la hipótesis de un robo posterior.Judiciales06/10/2025
Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, y Lara Gutiérrez, una de las tres víctimas del triple crimen narco en Florencio Varela, se reunieron días previos a los asesinatos, según pudo saber la agencia Noticias Argentinas.
Una cámara de seguridad captó que el 6 de septiembre Pequeño J y la adolescente de 15 años se encontraron en un local de comida rápida y junto a ellos había otras dos personas más, un hombre y una mujer.
Esta imagen, que ya se encuentra incluida en la causa, demuestra que el acusado, que está preso en Perú a la espera de su extradición a la Argentina, se conocía con una de las víctimas, lo que refuerza la hipótesis de que los crímenes están ligados a un robo posterior.
Se trata del conductor y un acompañante que iban en la Tracker, además de otro hombre en el Golf. Se usaron otros dos o tres autos más para los tres asesinatos
Lo precisó el ministro de Seguridad bonaerenses, Javier Alonso. Agregó que el joven peruano “pertenece a una familia con antecedentes”.
La Justicia dictó medidas cautelares a favor de los carpinchos de Nordelta, suspendiendo nuevas obras y prohibiendo la castración química y las fumigaciones para su control.
Un grupo de trabajadores, su mayoría provenientes de Chaco, vivió semanas de privaciones y engaños. Durante la intervención, se incautaron armas, millones de pesos en efectivo y se detuvo a un joven de 25 años.
El futbolista celebró la decisión del juez y apuntó contra su ex pareja, Wanda Nara.
El viernes 10 de octubre es feriado nacional trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, generando un nuevo fin de semana largo para impulsar el turismo.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que la capital salteña tendrá un domingo con 33°C, ráfagas de hasta 50 km/h y un brusco cambio desde la noche con el ingreso del Cordonazo de San Francisco.
Es gracias al crecimiento de algas saladas, afirman investigadores.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una grave acusación contra Estados Unidos, calificando de "asesinato" la acción de matar con un misil a tripulantes de una lancha en un operativo marítimo.
El tradicional encuentro organizado por la Fundación Sentimiento cumple 22 años y reúne a puesteros de toda la ciudad con lo mejor de la gastronomía salteña.