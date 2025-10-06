El presidente protagoniza un video de 48 segundos en el que llama a “no aflojar” y continuar con las reformas. El mensaje se dirige a todo el país y refuerza su lema electoral.
El Gobierno reconoció que Espert generó dudas por su vínculo con un empresario narco
Guillermo Francos aseguró que la renuncia del legislador fue voluntaria y que el presidente Milei lo respaldó pese al revuelo político.Política06/10/2025
El Gobierno admitió que el diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, "no tuvo claridad suficiente" para explicar su vínculo con el empresario detenido por narcotráfico, Federico "Fred" Machado, lo que generó un fuerte revuelo que derivó en la renuncia del legislador a la candidatura con la que iba a renovar su banca.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo en declaraciones a Radio Mitre que "al principio Espert no tuvo la suficiente claridad para expresar la situación": "Eso genero dudas, sospechas. Creo que fue un error de comunicación, él es una persona muy vehemente. Creo que Espert se equivocó. No puedo creer que haya estado vinculado al punto que se lo pretende vincular, pero claramente dejó esa sensación en la opinión pública".
Francos dijo que para él la decisión de Espert de renuncia a su candidatura "fue personal", y que el presidente Javier Milei, que inicialmente respaldó su postulación, "entendió que esto era una acción del kirchnerismo, que trató de ensuciar la campaña, como lo hizo en la campaña en provincia de Buenos Aires", que "no quiso dejar correrse por la oposición kirchnerista y lo sostuvo, confiando en la inocencia de Espert".
El jefe de Gabinete explicó: "Del sábado al domingo (día en que anunció su declinación, luego de confirmarla) se ve que Espert reflexionó sobre lo que estaba generando por este episodio, pensó que no podía seguir la campaña y presentó la renuncia".
Francos destacó: “Lo importante es que Espert, al renunciar a su candidatura, renuncia a cualquier tipo de fueros. Va a aclarar cualquier situación en la Justicia. A diferencia del kichnerismo, que se ampara en fueros, Espert hizo todo lo contrario, no quiere perjudicar la campaña de LLA. Por su cuenta y espontáneamente decidió dar un paso al costado”.
Con información de TN
Proponen declarar la emergencia en servicios públicos en Salta
La Cámara de Diputados de Salta incluirá en el orden del día de la sesión de este martes un proyecto que propone declarar la emergencia en servicios públicos y suspender los cortes de agua y energía eléctrica por tres meses.
Entre los cuestionamientos, mencionó la derogación de DNU, interpelaciones a ministros y la presión sobre funcionarios para asistir a comisiones investigadoras.
El Presidente admitió públicamente haber tomado la decisión de encarcelar a la exmandataria, lo que generó acciones legales que tramitarán en Comodoro Py.
Tras la declinación de José Luis Espert, el diputado del PRO se convirtió en primer candidato por Buenos Aires y llamó a la unidad para las elecciones del 26 de octubre.
Diego Santilli tendrá este martes en Mar del Plata su primer acto de campaña bonaerense junto a Javier Milei tras la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza.
El viernes 10 de octubre es feriado nacional trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, generando un nuevo fin de semana largo para impulsar el turismo.
El Cordonazo de San Francisco traerá lluvias y un descenso térmico en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional informó que la capital salteña tendrá un domingo con 33°C, ráfagas de hasta 50 km/h y un brusco cambio desde la noche con el ingreso del Cordonazo de San Francisco.
Es gracias al crecimiento de algas saladas, afirman investigadores.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una grave acusación contra Estados Unidos, calificando de "asesinato" la acción de matar con un misil a tripulantes de una lancha en un operativo marítimo.
Un domingo a puro sabor salteño en el Festival de la Comida Regional de Castañares
El tradicional encuentro organizado por la Fundación Sentimiento cumple 22 años y reúne a puesteros de toda la ciudad con lo mejor de la gastronomía salteña.