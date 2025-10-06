El Gobierno reconoció que Espert generó dudas por su vínculo con un empresario narco

El Gobierno admitió que el diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, "no tuvo claridad suficiente" para explicar su vínculo con el empresario detenido por narcotráfico, Federico "Fred" Machado, lo que generó un fuerte revuelo que derivó en la renuncia del legislador a la candidatura con la que iba a renovar su banca.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo en declaraciones a Radio Mitre que "al principio Espert no tuvo la suficiente claridad para expresar la situación": "Eso genero dudas, sospechas. Creo que fue un error de comunicación, él es una persona muy vehemente. Creo que Espert se equivocó. No puedo creer que haya estado vinculado al punto que se lo pretende vincular, pero claramente dejó esa sensación en la opinión pública".

Francos dijo que para él la decisión de Espert de renuncia a su candidatura "fue personal", y que el presidente Javier Milei, que inicialmente respaldó su postulación, "entendió que esto era una acción del kirchnerismo, que trató de ensuciar la campaña, como lo hizo en la campaña en provincia de Buenos Aires", que "no quiso dejar correrse por la oposición kirchnerista y lo sostuvo, confiando en la inocencia de Espert".

El jefe de Gabinete explicó: "Del sábado al domingo (día en que anunció su declinación, luego de confirmarla) se ve que Espert reflexionó sobre lo que estaba generando por este episodio, pensó que no podía seguir la campaña y presentó la renuncia".

Francos destacó: “Lo importante es que Espert, al renunciar a su candidatura, renuncia a cualquier tipo de fueros. Va a aclarar cualquier situación en la Justicia. A diferencia del kichnerismo, que se ampara en fueros, Espert hizo todo lo contrario, no quiere perjudicar la campaña de LLA. Por su cuenta y espontáneamente decidió dar un paso al costado”.

Con información de TN