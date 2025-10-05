Milei confirmó la baja de Espert: "El cabeza de lista es Diego Santilli"

Después de que se conozca que José Luis Espert bajó su candidatura como candidato a diputado por la Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires por la denuncia en su cotnra, Javier Milei insistió en la defensa del ahora excandidato a diputado. "No tengo dudas de la honorabilidad de Espert", señaló. También confirmó a Diego Santilli como cabeza de lista en reemplazo.

En este mismo sentido, en una charla con Luis Majul, el presidente indicó: “El kirchnerismo montó una operación. Es especialista. Es muy típico del socialismo del siglo XXI". En este sentido, también aseguró que el propio Espert "antepuso los intereses de la Nación, del modelo de la libertad, versus su persona. El profe es un gladiador”.

"Se dan ciertas situaciones. Me da la sensación de que es muy difícil pararse frente a la cámara y encontrarse con esas acusaciones aberrantes. Una persona honesta no está acostumbrada a ese barro”, señaló.

En ese mismo sentido, también agregó que todo lo que pasó con Espert, en todo caso, fue en la previa de la política. "La realidad es que el profe Espert hizo ese contrato y estaba en el sector privado. No estaba en política. Acá hay una cosa muy interesante: si usted quiere hacer algo que está sucio, ¿usted lo va a hacer por la vía bancaria? No".

Después de la defensa irrestricta que hizo sobre José Luis Espert, el mandatario reconoció que el cabeza de la lista de La Libertad Avanza será Diego Santilli y, por otro lado, reconoció que la decisión sobre si se reimprimen las boletas "será decisión de la Justicia electoral". No obstante, en varias ocasiones aseguró que "el no hubiera echado" a José Luis Espert porque cree en su "honorabilidad".

Con información de El Destape