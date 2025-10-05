Después del éxito de la expedición submarina, llega una nueva transmisión de ciencia, esta vez, desde un yacimiento en Río Negro.
El alfajor que fue campeón del mundo en 2023 anunció que cierra
La empresa marplatense “Los T’ Puales”, ganadora del premio al mejor chocolate negro, suspendió su producción. “No está definido si volvemos”, comunicaron.Argentina05/10/2025
Del cielo al infierno en poco más de un año. La reconocida empresa de alfajores marplatense "Los T’ Puales", que en 2023 tocó la gloria al consagrarse en el Campeonato Mundial del Alfajor, anunció sorpresivamente el cierre de sus locales y la suspensión total de su producción por tiempo indefinido.
La noticia, que generó un fuerte impacto en el mundo gastronómico y entre los fanáticos del clásico dulce argentino, fue comunicada a través de las redes sociales de la firma. Atribuyeron la drástica decisión a la necesidad de "frenar para tomar perspectiva y recuperarse".
El mejor del mundo, hoy fuera del mercado
El caso de "Los T’ Puales" es paradigmático. En agosto de 2023, la marca se alzó con la medalla de oro en la categoría “Mejor alfajor de chocolate negro” en la segunda edición del Campeonato Mundial celebrado en La Rural, un galardón que los catapultó a la fama nacional e impulsó sus ventas.
Sin embargo, a pesar de ese éxito rotundo, la firma anunció ahora que su local de la calle Avellaneda ya cerró sus puertas, mientras que el segundo punto de venta, en Avenida Libertad, lo hará próximamente. Además, se suspendió la venta mayorista y minorista, tanto presencial como online, por lo que los únicos productos disponibles serán los que queden en stock en algunos comercios.
"Nos encantaría poder decirles que volvemos, pero no está definido"
En un emotivo comunicado, la empresa se despidió de sus clientes y dejó una puerta abierta, aunque cargada de incertidumbre. "Por el momento es un cierre sin fecha límite, nos encantaría poder decirles que volvemos, pero no está definido", expresaron.
Si bien no se detallaron las causas económicas que llevaron al cierre, el mensaje deja entrever las dificultades que atraviesa el sector. "Solo tenemos palabras de agradecimiento y amor por todo el tiempo compartido y apoyo. Gracias", concluye el comunicado, dejando a miles de fanáticos con la esperanza de que el mejor alfajor de chocolate negro del mundo vuelva a estar disponible en el futuro.
Con información de Noticias Argentinas
